Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yasa Dışı Bahis" suçlarından kırmızı bülten kararı çıkarılan Fedlan Kılıçlaslan'ın İspanya'da yakalandığını bildirdi
Giriş: 09.04.2026 - 16:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yasa Dışı Bahis” suçlarından yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Fedlan Kılıçlaslan’ın İspanya'da yakalandığını bildirdi.
Açıklamada, "Şüphelinin ülkemize iadesine yönelik çalışmalara başlanılmış ve iade talepnamesi düzenlenmiştir. İade sürecinin takibi titizlikle sürdürülmektedir. " denildi.
