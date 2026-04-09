        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti | Son dakika haberleri

        Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini Şahin Biba kazandı. CHP seçimlerde aday göstermemişti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti

        Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada tek aday olan AK Partili Şahin Biba, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılması nedeniyle Belediye Başkan Vekilliği için Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.

        ANKA'nın haberine göre; CHP grubunun "meşru olmadığı" gerekçesiyle aday çıkarmadığı seçimlere, CHP'li Meclis üyeleri katılmadı. İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi üyeleri ise seçimlere katılmadı.

        Seçimlere AK Partili Şahin Biba tek aday olarak girdi.

        Biba, seçimlerin ilk turunda oy kullanan üyelerin 61'inin de oyunu aldı. Ancak başkan vekilliği için gerekli 71 oya ulaşılamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi.

        Bu turda da 61 üye oy kullandı, Biba geçerli oyların 60'ını aldı. 71 oyun bu turda da sağlanamaması nedeniyle üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan adayın başkan vekili seçileceği üçüncü tur oylama yapıldı.

        Biba, bu turda kullanılan 61 oyun tamamını alarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Peruğunu çıkardı
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
