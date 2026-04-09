Mustafa Bozbey'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada tek aday olan AK Partili Şahin Biba, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine seçildi.

ANKA'nın haberine göre; CHP grubunun "meşru olmadığı" gerekçesiyle aday çıkarmadığı seçimlere, CHP'li Meclis üyeleri katılmadı. İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi üyeleri ise seçimlere katılmadı.

Seçimlere AK Partili Şahin Biba tek aday olarak girdi.

Biba, seçimlerin ilk turunda oy kullanan üyelerin 61'inin de oyunu aldı. Ancak başkan vekilliği için gerekli 71 oya ulaşılamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi.

Bu turda da 61 üye oy kullandı, Biba geçerli oyların 60'ını aldı. 71 oyun bu turda da sağlanamaması nedeniyle üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan adayın başkan vekili seçileceği üçüncü tur oylama yapıldı.

Biba, bu turda kullanılan 61 oyun tamamını alarak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.