        Sağlıksız bir beslenme düzenine karşı düşük kalp krizi oranı: Roseto kasabasına dair çarpıcı bir araştırma

        Sağlıksız bir beslenme düzenine karşı düşük kalp krizi oranı: Roseto Kasabası'na dair çarpıcı bir araştırma

        ABD'deki Roseto Kasabası'nda, kalp krizi oranlarının beklenmedik şekilde düşük çıkması üzerine başlatılan araştırma, güçlü sosyal bağların sağlık üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. Ancak yıllar içinde bu bağların zayıflamasıyla birlikte kalp hastalıklarının da belirgin şekilde arttığı görüldü.

        Giriş: 09.04.2026 - 07:30 Güncelleme:
        Alkol tüketimi, hareketsiz yaşam, sağlıksızlık beslenme gibi alışkanlıkların kalp sağlığına iyi gelmediğini hepimiz biliriz. Hatta bunu ortaya koyan birçok bilimsel araştırma yapıldı ve hakkında birçok makale yazıldı. Ancak tarihte bir araştırma var ki kalp sağlığının yalnızca iyi bir hayat düzeni ile ilgili olmadığını, sosyal ilişkilerin de çok büyük bir rol oynayabileceğine dair bir bakış açısı sunuyor.

        Sağlıksız bir yaşam düzenine rağmen Roseto kasabasında kalp krizi vakaları çok düşüktü

        Yıl 1955, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan ve çoğunluğu İtalyan kökenli olan Roseto kasabasında tıbben ilginç bir durum yaşanıyordu.

        Kasabada 17 yıl boyunca görev yapan Dr. Benjamin Falcone, 65 yaş altındaki yaklaşık 1600 kişilik nüfusta kalp krizi vakasına neredeyse hiç rastlamadığını belirtti.

        Bu dikkat çekici durum üzerine araştırmacılar, Roseto’daki sağlık verilerini incelemeye başladı.

        Roseto kasabası sakinlerinin sağlıklı sayılmayacak bir yaşamı vardı; yağlı yemekler, alkol ve sigara tüketimi ve hareketsiz bir hayat. Peki, kalp krizi oranlarının bu kadar düşük olması nasıl açıklanabilirdi?

        Araştırmacıları şaşırtan veriler: Aynı hayat farklı sağlık durumları

        Bu soru üzerine araştırmacılar birebir aynı imkânları paylaşan komşu kasabaların da sağlık verilerini inceledi. Roseto’daki kalp krizi kaynaklı ölüm oranı, komşu kasabalara kıyasla yarıdan daha düşüktü. Peki, bu nasıl olabilirdi?

        Bunun üzerine araştırmacılar durumun, sosyal faktörlerle ilişki olma ihtimali üzerinde durmaya başladı.

        Küçük kasabanın sosyal ilişkileri incelendiğinde Roseto; aile yapılarının güçlü olduğu, aynı evde üç kuşağın yaşadığı, komşuluk ilişkilerinin olduğu ve yaşlıların toplumda aktif olarak yer aldığı bir kasabaydı.

        Sosyal bağlar zayıfladı, kalp hastalıkları arttı

        Ne var ki çalışma burada bitmedi ve 25 yıl sonra kasaba üzerine bir araştırma daha yapıldı ancak kasabada radikal değişiklikler yaşanmıştı.

        Roseto'da artık eski sosyal bağlar kalmamıştı. Kasaba sakinleri bireysel olabilecekleri başka evlere taşınmış, komşuluk ilişkileri zayıflamış ve geleneksel yaşam düzeni terk edilmişti.

        Bu sosyal düzenin değişmesinden sonra kasabada kalp krizi geçiren kişi sayısı iki katına çıktı, hipertansiyon vakaları belirgin şekilde arttı ve kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranları yükseldi.

        Bu çarpıcı araştırma güçlü sosyal bağların ve topluluk yapısının sağlık üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini ortaya koydu.

        Kaynak: Stewart Wolf ve ark., “Roseto, Pennsylvania 25 Years Later – Highlights of a Medical and Sociological Survey”, Transactions of the American Clinical and Climatological Association, 1989

        Fotoğraflar Shutterstock'tan alınmış olup, temsilidir.

        Haberin kapak görseli yapay zekâ tarafından yapılmıştır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran açıklaması!
        Trump'tan İran açıklaması!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Yeni keşif görüntüleri
        Yeni keşif görüntüleri
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!