Sağlıksız bir beslenme düzenine karşı düşük kalp krizi oranı: Roseto Kasabası'na dair çarpıcı bir araştırma
ABD'deki Roseto Kasabası'nda, kalp krizi oranlarının beklenmedik şekilde düşük çıkması üzerine başlatılan araştırma, güçlü sosyal bağların sağlık üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. Ancak yıllar içinde bu bağların zayıflamasıyla birlikte kalp hastalıklarının da belirgin şekilde arttığı görüldü.
Alkol tüketimi, hareketsiz yaşam, sağlıksızlık beslenme gibi alışkanlıkların kalp sağlığına iyi gelmediğini hepimiz biliriz. Hatta bunu ortaya koyan birçok bilimsel araştırma yapıldı ve hakkında birçok makale yazıldı. Ancak tarihte bir araştırma var ki kalp sağlığının yalnızca iyi bir hayat düzeni ile ilgili olmadığını, sosyal ilişkilerin de çok büyük bir rol oynayabileceğine dair bir bakış açısı sunuyor.
Sağlıksız bir yaşam düzenine rağmen Roseto kasabasında kalp krizi vakaları çok düşüktü
Yıl 1955, ABD’nin Pennsylvania eyaletinde bulunan ve çoğunluğu İtalyan kökenli olan Roseto kasabasında tıbben ilginç bir durum yaşanıyordu.
Kasabada 17 yıl boyunca görev yapan Dr. Benjamin Falcone, 65 yaş altındaki yaklaşık 1600 kişilik nüfusta kalp krizi vakasına neredeyse hiç rastlamadığını belirtti.
Bu dikkat çekici durum üzerine araştırmacılar, Roseto’daki sağlık verilerini incelemeye başladı.
Roseto kasabası sakinlerinin sağlıklı sayılmayacak bir yaşamı vardı; yağlı yemekler, alkol ve sigara tüketimi ve hareketsiz bir hayat. Peki, kalp krizi oranlarının bu kadar düşük olması nasıl açıklanabilirdi?
Araştırmacıları şaşırtan veriler: Aynı hayat farklı sağlık durumları
Bu soru üzerine araştırmacılar birebir aynı imkânları paylaşan komşu kasabaların da sağlık verilerini inceledi. Roseto’daki kalp krizi kaynaklı ölüm oranı, komşu kasabalara kıyasla yarıdan daha düşüktü. Peki, bu nasıl olabilirdi?
Bunun üzerine araştırmacılar durumun, sosyal faktörlerle ilişki olma ihtimali üzerinde durmaya başladı.
Küçük kasabanın sosyal ilişkileri incelendiğinde Roseto; aile yapılarının güçlü olduğu, aynı evde üç kuşağın yaşadığı, komşuluk ilişkilerinin olduğu ve yaşlıların toplumda aktif olarak yer aldığı bir kasabaydı.
Sosyal bağlar zayıfladı, kalp hastalıkları arttı
Ne var ki çalışma burada bitmedi ve 25 yıl sonra kasaba üzerine bir araştırma daha yapıldı ancak kasabada radikal değişiklikler yaşanmıştı.
Roseto'da artık eski sosyal bağlar kalmamıştı. Kasaba sakinleri bireysel olabilecekleri başka evlere taşınmış, komşuluk ilişkileri zayıflamış ve geleneksel yaşam düzeni terk edilmişti.
Bu sosyal düzenin değişmesinden sonra kasabada kalp krizi geçiren kişi sayısı iki katına çıktı, hipertansiyon vakaları belirgin şekilde arttı ve kalp hastalıklarına bağlı ölüm oranları yükseldi.
Bu çarpıcı araştırma güçlü sosyal bağların ve topluluk yapısının sağlık üzerinde koruyucu bir etkisi olabileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Stewart Wolf ve ark., “Roseto, Pennsylvania 25 Years Later – Highlights of a Medical and Sociological Survey”, Transactions of the American Clinical and Climatological Association, 1989
