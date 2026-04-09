        Plaka yönetmeliğinde değişiklik: Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek - İş-Yaşam Haberleri

        Plaka yönetmeliğinde değişiklik: Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek

        Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, standartlara aykırı basılan araç plakaları, herhangi bir ücret alınmadan yenilenecek. Yeni hükümler kademeli olarak yürürlüğe girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 01:16 Güncelleme:
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek

        Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan “Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik” Resmî Gazete’de yayımlandı.

        Düzenlemeye göre, plaka basımında standartlara aykırı üretim yapıldığının trafik ekiplerince tespit edilmesi halinde, araç sahiplerinden yeniden basım için herhangi bir belge talep edilmeyecek. Söz konusu plakalar, yetkili kuruluşlar tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek.

        Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle, plaka basımı ve dağıtımı süreçlerine “basım sonrası fotoğraf kayıtları” da eklendi.

        Geçici madde kapsamında ise plaka basımında kullanılacak kalıpların, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 1 Ocak 2027’ye kadar yetkili odalara dağıtılması öngörüldü. Bu tarihten önce basılmış, mühür ve güvenlik işaretleri bulunan plakaların ise mevcut ölçülere uygun kabul edileceği belirtildi.

        Düzenlemenin 3, 4 ve 5. maddeleri yayımlandığı tarihte, diğer hükümleri ise 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek. Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı birlikte yürütecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma!

        İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memuru yaralandı. 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünd...
