Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta erteleme maçında lider Galatasaray, Göztepe'ye konuk oldu. Sarı kırmızılılar maçı Barış Alper Yılmaz, İlkay Gündoğan ve Lemina'nın golleriyle 3-1 kazandı. Galatasaray bu maçla birlikte puanını 67 yaparak en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

"İLK YARIDA SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

Maçı iki devre olarak değerlendirmek gerekiyor. Stüdyoda da özellikle ikinci yarının istatistikleri üzerinde duruldu ama ben genel tabloya bakarak değerlendirmek istiyorum. Öncelikle Göztepe'yi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Geçen sezon önde adam adama baskıyı çok etkili yapan bir takımdı. Ancak bu sezon, özellikle geçen hafta Gençlerbirliği maçında da gördüğümüz gibi, daha çok orta sahada bekleyip baskı yapmayı tercih ediyorlar. Bugün de bunu yapmadıkları için sahaya doğru yerleştik. Özellikle ilk yarıda hem geçiş hücumlarını çok etkili kullandık hem de rakibin bloklarını paslarla kırarak rahat bir şekilde pozisyonlara girdik. Aslında ilk yarıda skor çok daha farklı olabilirdi.

"TEHLİKELER YARARTTILAR"

"İkinci yarıda da topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Ancak rakibimizin oyun yapısı biraz farklı. Daha direkt oynayan bir takım. Baskı yaptığınızda kaleciye dönüp uzun toplarla çıkıyorlar. Biz de bunu bildiğimiz için zaman zaman uzun oynamalarına izin verdik. Rakibimiz çok fazla yan orta yapan bir takım. Taç atışlarından, duran toplardan ve oyunun farklı anlarından sürekli ceza sahasına top gönderiyorlar. Bu yüzden Göztepe'yi analiz ederken sadece pas oyununa değil, bu yüksek toplara ve ikinci toplara da dikkat etmek gerekiyor. Nitekim ikinci topları iyi değerlendirerek tehlikeler yarattılar."

"BURASI ZOR BİR DEPLASMAN"

"2-1'den sonra, taraftarlarının da etkisiyle rakibin baskısı arttı. Burası gerçekten zor bir deplasman. O bölümde yaklaşık 10 dakikalık bir panik yaşadık ve rakibimize bazı pozisyonlar verdik. Bununla birlikte genel olarak topa yine biz sahip olduk. Oyuncu değişiklikleri de oyunun gidişatını olumlu etkiledi. Üçüncü golden sonra ise bizim için daha rahat bir maç haline geldi. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark; rakibin gol bulduktan sonra daha iştahlı oynaması ve bizim özellikle son bölümde yaptığımız basit top kayıplarıydı. Gereksiz pas hatalarıyla rakibimize birkaç net pozisyon şansı verdik. Sonuç olarak çok iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda oynadık. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bu maç bizim için psikolojik açıdan da çok önemliydi. Puan farkını açmak bizim adımıza kritik bir kazanım oldu.

"KOCAELİ'DE YAŞANANLARI UNUTMAMAK GEREKİYOR"

"Önümüzde hafta sonu oynayacağımız Kocaelispor maçı var. Bu maç da bizim için çok önemli. İlk yarıda Kocaeli'de yaşananları, kulübümüze yönelik yapılan açıklamaları unutmamak gerekiyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın da bunu unutmadan bizi güçlü şekilde destekleyeceğine inanıyorum. İnşallah birlikte önemli bir galibiyet alacağız."

"GALATASARAY CAMİASI ADINA ÇOK ÖZEL BİR GÜN"

"Son olarak, Galatasaray camiası adına çok özel bir gün. Kadın voleybol takımımızın kazandığı kupa gerçekten çok değerli. İlk maçı izlemiştim, bugünkü maçı yoğunluktan dolayı izleyemedim ama onları gönülden tebrik ediyorum. Galatasaray her branşta Avrupa'da başarı hedefleyen bir kulüp. Futbolda, basketbolda ve şimdi voleybolda da bu başarıların gelmesi bizleri gururlandırıyor. İnşallah en kısa zamanda onları kupayla birlikte stadımızda ağırlamak isteriz."

VICTOR OSIMHEN'İN DÖNECEĞİ MAÇ

"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."

"İÇERİDEKİ HAİNLERİ BULACAĞIZ"

"Bugünkü kadro hiç beklenmedik bir kadroydu. Bazı maçlar tahmin edilebilir, saygı duyuyorum. İçeriden haber alınabilir. Buna da saygı duyuyorum. Ancak Avrupa maçları da dahil olmak üzere devamlı ilk 11'imiz çıkıyor. Önlem almamız gerekiyor. Belki son antrenmanda 11'i belli etmeyip ona göre çalışacağız. Rakiplerimizin bilmesini engellemek için bunu yapacağız. İçerideki hainleri bulacağız. İçeride Galatasaray'a zarar verip, kadrosunun yayılmasını sağlayan hainler var!"

"BİZİ KİM SATIYORSA BULACAĞIZ!"

"Galatasaray'a büyük bir hainlik yapılıyor. Haberciliğe saygı duyuyorum ama her hafta kadroyu vermek ve sızdırmak Galatasaray'a yapılan bir kötülük. Rakipler buna göre hazırlanıyor. Bizi içeride kim satıyorsa ortaya çıkarıp önlemimizi alacağız. Bu ilk 11'in bilinmesi imkansızdı."