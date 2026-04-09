        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor - 9 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan 9 Nisan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum ve Elazığ'da kuvvetli olacak. Hava sıcaklıkları güney ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece düşecek.

        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 07:17 Güncelleme:
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 14°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 11°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 17°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 19°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 12°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 11°

        Adana

        Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Parçalı Bulutlu 16°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Yağmurlu 10°

        SICAKLIKLAR GÜNEY VE BATIDA DÜŞECEK

        Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde (4 ila 6 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatleri ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Antalya'nın batı kesimleri, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Ağrı, Muş, Erzurum'un güney kesimleri ve Elazığ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        REKLAM

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, sabah saatleri gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        81 ili minyatüre dönüştürdük