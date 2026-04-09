ABD Başkanı Donald Trump, askeri gemilerinin ve uçaklarının İran çevresinde kalmaya devam edeceğini ve Tahran'ın Washington ile varılan anlaşmaya tam olarak uymaması halinde ABD'nin yeniden "ateş etmeye" başlayacağını söyledi.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı son açıklamada, "Tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, ek mühimmat ve silahlarla birlikte, varılan GERÇEK ANLAŞMAya tam olarak uyulana kadar İran'da ve çevresinde kalmaya devam edecek" dedi.

Trump, "Herhangi bir nedenle uyulmazsa, ki bu çok düşük bir ihtimal, o zaman 'ateş' başlayacak, daha büyük, daha iyi ve daha önce hiç görülmemiş bir şekilde. " diye ekledi.

Trump paylaşımında, "İran'da nükleer silah olmayacak, Hürmüz Boğazı açık kalacak.Büyük ordumuz yükleniyor ve dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. Amerika geri dönüyor" diye ekledi.

İran, Çarşamba günü İsrail'in Lübnan'a şimdiye kadarki en ağır saldırılarını düzenleyerek yüzlerce kişinin ölümüne yol açmasının ardından, ABD ile kalıcı bir barış anlaşması için görüşmelere devam etmenin "mantıksız" olacağını söylemişti.

Öte yandan iki taraf, İran'ın nükleer programı konusunda oldukça farklı görüşlere sahip; Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı kabul ettiğini söylerken, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Kalibaf ise ateşkes şartları uyarınca uranyum zenginleştirmeye devam etmesine izin verildiğini belirtti.