        Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: Anlaşmaya uymazsa daha önce görülmemiş şekilde çatışma başlayacak" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'tan İran'a uyarı: "Anlaşmaya uymazsa daha önce görülmemiş şekilde çatışma başlayacak"

        ABD Başkanı Trump, İran'ı anlaşmamaya uymaması durumuna karşı uyardı. Trump, "İran anlaşmaya uymazsa daha önce görülmemiş şekilde çatışma başlayacak. İran'da nükleer silah olmayacak, Hürmüz Boğazı açık kalacak. Büyük ordumuz yükleniyor ve dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. Amerika geri dönüyor" ifadelerini kullandı

        Giriş: 09.04.2026 - 07:23
        Trump'tan İran'a uyarı

        ABD Başkanı Donald Trump, askeri gemilerinin ve uçaklarının İran çevresinde kalmaya devam edeceğini ve Tahran'ın Washington ile varılan anlaşmaya tam olarak uymaması halinde ABD'nin yeniden "ateş etmeye" başlayacağını söyledi.

        Trump, Truth Social platformunda yaptığı son açıklamada, "Tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, ek mühimmat ve silahlarla birlikte, varılan GERÇEK ANLAŞMAya tam olarak uyulana kadar İran'da ve çevresinde kalmaya devam edecek" dedi.

        Trump, "Herhangi bir nedenle uyulmazsa, ki bu çok düşük bir ihtimal, o zaman 'ateş' başlayacak, daha büyük, daha iyi ve daha önce hiç görülmemiş bir şekilde. " diye ekledi.

        Trump paylaşımında, "İran'da nükleer silah olmayacak, Hürmüz Boğazı açık kalacak.Büyük ordumuz yükleniyor ve dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. Amerika geri dönüyor" diye ekledi.

        İran, Çarşamba günü İsrail'in Lübnan'a şimdiye kadarki en ağır saldırılarını düzenleyerek yüzlerce kişinin ölümüne yol açmasının ardından, ABD ile kalıcı bir barış anlaşması için görüşmelere devam etmenin "mantıksız" olacağını söylemişti.

        Öte yandan iki taraf, İran'ın nükleer programı konusunda oldukça farklı görüşlere sahip; Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmayı kabul ettiğini söylerken, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Kalibaf ise ateşkes şartları uyarınca uranyum zenginleştirmeye devam etmesine izin verildiğini belirtti.

        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri: Savaşın 40. gününde İran-ABD arasında ateşkes

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...SAVAŞIN 40. GÜNÜNDE ATEŞKES SAĞLANDIABD ve İran, savaşın 40. gününde iki haftalık ateşkeste uzlaşıya vardı. Uzlaşı haberi, ABD Başkanı Trump'ın İran'a anlaşma için verdiği sürenin dolmasına saatler kala geldi. Trump, Tahran'dan "u...
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi