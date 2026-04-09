        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış | Son dakika haberleri

        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!

        Ankara'da bunalıma girdiği ileri sürülen emekli uzman çavuş 55 yaşındaki Remzi Büyükköprü, silahıyla eşini ve iki kızını vurduktan sonra hayatına son vermişti. Annesi ve kız kardeşini kaybeden çenesinden vurulmasına rağmen evden kaçarak kurtulan 21 yaşındaki S.B., kağıda yazarak ifade verdi

        Giriş: 09.04.2026 - 07:30 Güncelleme:
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!

        Ankara'da yürek yakan olay, önceki akşam Sincan ilçesi Hürriyet Mahallesi İrfan Züm Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

        AİLESİNE KURŞUN YAĞDIRDI

        Alınan bilgilere göre, emekli Uzman Çavuş Remzi Büyükköprü (55), beylik tabancasıyla eşi Deniz Büyükköprü (46) ile kızları S.B. (21) ve Irmak Nehir Büyükköprü'yü (16) vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

        ÇENESİNDEN VURULDU KATLİAMDAN KURTULDU

        DHA ve İHA'daki habere göre olayda Irmak Nehir, anne Deniz ve baba Remzi Büyükköprü olay yerinde hayatını kaybederken, çenesinden vurulan ve ağır yaralı halde evden kaçmayı başaran Simge Büyükköprü ise Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

        Olay yerindeki incelemelerin ardından anne, baba ve vefat eden kızlarının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından anne ile kızının Eskişehir'de, intihar eden adamın ise Kırıkkale'de toprağa verileceği öğrenildi.

        KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEYİP KAÇTI

        S.B.'nin, geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Çenesinden vurulduğu için konuşamayan Simge Büyükköprü'nün hastanede kağıda babasının bunalımda olduğunu, maddi problemleri bulunduğunu ve kendisini önce odaya kilitleyip, daha sonra kaçarak kurtulduğunu yazdığı öğrenildi.

        Katliamdan kaçarak kurtulan S.B. (solda).
        Katliamdan kaçarak kurtulan S.B. (solda).

        "YARALI KIZ KAÇARAK KURTULDU"

        Apartman sakinlerinden Levent Çolak, "Evde bazen bağrışmalar olurdu. Buraya 2016'da taşındılar. Yaralı kız dışarı kaçmış, kısacası kendisini kurtarmış. Olaydan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi" diye konuştu.

        "ELİYLE EVİNİ İŞARET EDİYORDU"

        Komşulardan Taner Öcal ise, "Evimde oturduğum sırada ambulansların geldiğini gördüm. Olayla ilgili ekiplere ihbarda bulunmuş diğer komşularımız. Jandarmaya kapıyı açtık. Yaralanan kızı gördüm. Üzerinde kan lekeleri vardı. Ağzından yaralıydı. Konuşamadığı için eliyle evini işaret ediyordu. Bildiklerimizin hepsi bu kadar" ifadelerini kullandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Trump'tan İran açıklaması!
        Trump'tan İran açıklaması!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Yeni keşif görüntüleri
        Yeni keşif görüntüleri
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!