Tarkan, Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi

A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı eleyerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi alması, tüm Türkiye'de büyük bir coşku yaratmıştı. Bu gelişme, takıma eşlik edecek yeni bir şarkının yapılması yönündeki talepleri de beraberinde getirdi.

"DAHA GÜZELİNİ KİMSE YAPAMAZ"

Ancak bu süreçte oyuncu Şafak Sezer'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sezer, 2002 Dünya Kupası'na damga vuran Tarkan imzalı 'Bir Oluruz Yolunda' şarkısını hatırlatarak, "Tarkan'ın yaptığı Milli Takım şarkımızdan daha güzelini kimse yapamaz" ifadelerini kullandı.

Sezer'in bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, dikkat çeken bir diğer detay ise Tarkan'ın bu açıklamayı beğenmesi oldu.

"VAR OLAN ŞARKIMIZ ÇOK GÜZEL"

Tarkan, geçtiğimiz hafta konuyla ilgili "Var olan şarkımız çok güzel diye düşünüyorum. Yenisine gerek var mı, bunu bir düşünmek lazım" ifadelerini kullanmıştı. Yeni bir şarkı ihtimaline ise kapıyı tamamen kapatmayan şarkıcı, "Uçakta bir şeyler oldu. Bakalım, inşallah… Söz vermiyorum ama yakında sürprizler olabilir" demişti.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde "2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek, Milli Takım'a özel bir şarkı hazırlayacağının sinyalini veren Sinan Akçıl, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etmişti.