        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada | Nevşehir haberleri | Son dakika haberleri

        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!

        Nevşehir'de, cezaevinden kısa süre önce çıktığı ve hakkında 'uzaklaştırma' kararı olduğu öğrenilen B.C., iddiaya göre eski eşinin birlikte yaşadığı A.B.'yi, yumruk ve taşla öldüresiye darp etti. O anlar da güvenlik kamerasına yansırken, B.C. gözaltına alınıp tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:05 Güncelleme:
        Nevşehir'de olay, 2000 Evler Mahallesi Mustafa Paslanmaz Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

        İddiaya göre, B.C. ayrıldığı eski eşi D.C. ile dini nikahlı olarak birlikte yaşayan A.B.’nin bulunduğu adrese gelerek A.B ile tartışmaya başladı.

        PARKE TAŞIYLA DEFALARCA VURDU

        Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine B.C., A.B.’ye önce yumrukla daha sonra da parke taşıyla saldırarak başından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.B., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli B.C.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatıldı.

        YOZGAT'TA GÖZALTINA ALINDI

        Uzaklaştırma kararı olan ve cezaevinden kısa süre önce çıktığı öğrenilen B.C., yapılan çalışmalar sonucunda Yozgat ilinde gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

        "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen B.C. "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        ŞİDDET KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, saldırı anı da apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mutlu Birdane'nin (35), tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği baba Zeki Yıldız (59) ve oğlu Semih Yıldız (28) öldü, diğer oğlu Melih Yıldız (29) ise yaralandı. (DHA)

