Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Rihanna kızıyla ilk kez dışarıda görüntülendi

        Üç çocuk annesi Rihanna, eylül ayında dünyaya gelen kızı Rocki Irish ile Paris'te objektiflere yansıdı. Bu, ünlü şarkıcının doğum sonrası verdiği pozdan sonra, kızıyla ilk birlikte görüntülenişi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rihanna, üç çocuğundan en küçüğüyle ilk kez halkın arasında görüldü. Barbadoslu şarkıcı, geçen yıl 13 Eylül'de dünyaya getirdiği kızı Rocki Irish ile Fransa'nın başkenti Paris'te fotoğraflandı.

        2

        Rihanna'nın kucağında taşıdığı kızı yeşil-kahverengi beresi, pantolon üstü elbisesi ve tek ayağından çıkmış ayakkabısıyla sevimli bir görüntü verdi.

        3

        Minik bebek, annesinin omzunda ara ara etrafa bakarken, ara ara da uyuklarken objektiflere yansıdı.

        4

        Rihanna, kızıyla turlarken, sevgilisi ASAP Rocky de 4 yaşındaki ilk çocukları RZA ile gezerken görüntülendi.

        5

        2019'dan bu yana birlikte olan 38 yaşındaki Rihanna ve 37 yaşındaki ASAP Rocky'nin ilk erkek çocukları RZA, 2022'de dünyaya geldi. İkinci oğulları Riot ise 2023'te doğdu.

        6

        Rihanna, kızına hamile olduğunu geçen yıl mayıs ayında yapılan Met Gala'da duyurmuştu.

        7

        Üst üste hamilelikleri ve doğumlarıyla aile hayatına odaklanan, aynı zamanda iç çamaşırı ve güzellik markası için çalışan Rihanna, tam 10 yıldır albüm çıkarmıyor. 9 Grammy ödüllü sanatçı, en son 2016'da 'ANTI' albümünü çıkarmıştı.

        8

        Ünlü şarkıcı sadece 2022'de 'Lift Me Up' adlı bir şarkı yayınlamıştı. Rihanna, geçen ay stüdyoya girdiğini duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.

        #Rihanna
        #bebek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Töre cinayetinde vahşetin nedeni ortaya çıktı!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?