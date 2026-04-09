Rihanna kızıyla ilk kez dışarıda görüntülendi
Üç çocuk annesi Rihanna, eylül ayında dünyaya gelen kızı Rocki Irish ile Paris'te objektiflere yansıdı. Bu, ünlü şarkıcının doğum sonrası verdiği pozdan sonra, kızıyla ilk birlikte görüntülenişi oldu
Rihanna, üç çocuğundan en küçüğüyle ilk kez halkın arasında görüldü. Barbadoslu şarkıcı, geçen yıl 13 Eylül'de dünyaya getirdiği kızı Rocki Irish ile Fransa'nın başkenti Paris'te fotoğraflandı.
Rihanna'nın kucağında taşıdığı kızı yeşil-kahverengi beresi, pantolon üstü elbisesi ve tek ayağından çıkmış ayakkabısıyla sevimli bir görüntü verdi.
Minik bebek, annesinin omzunda ara ara etrafa bakarken, ara ara da uyuklarken objektiflere yansıdı.
Rihanna, kızıyla turlarken, sevgilisi ASAP Rocky de 4 yaşındaki ilk çocukları RZA ile gezerken görüntülendi.
2019'dan bu yana birlikte olan 38 yaşındaki Rihanna ve 37 yaşındaki ASAP Rocky'nin ilk erkek çocukları RZA, 2022'de dünyaya geldi. İkinci oğulları Riot ise 2023'te doğdu.
Rihanna, kızına hamile olduğunu geçen yıl mayıs ayında yapılan Met Gala'da duyurmuştu.
Üst üste hamilelikleri ve doğumlarıyla aile hayatına odaklanan, aynı zamanda iç çamaşırı ve güzellik markası için çalışan Rihanna, tam 10 yıldır albüm çıkarmıyor. 9 Grammy ödüllü sanatçı, en son 2016'da 'ANTI' albümünü çıkarmıştı.
Ünlü şarkıcı sadece 2022'de 'Lift Me Up' adlı bir şarkı yayınlamıştı. Rihanna, geçen ay stüdyoya girdiğini duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı.