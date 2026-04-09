        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Eray Yazgan'dan HT Spor' özel açıklamalar: Kocaelispor benzer bir muamele görecek! - Galatasaray Haberleri

        Eray Yazgan'dan HT Spor' özel açıklamalar: Kocaelispor benzer bir muamele görecek!

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kocaelispor maçı öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yazgan, "Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idareciler nasıl muamele gördülerse bizden de benzer temsil olacak." ifadelerini kullandı

        Giriş: 09.04.2026 - 11:55 Güncelleme:
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"

        Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Kritik maç öncesi Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e özel açıklamalarda bulundu.

        Kocaelispor'un sahasında oynanan maçta yaşananlara değinen Yazgan, " Evimizde misafir ettiğimiz takım ve kulüp temsilcilerini her zaman Galatasaray adabına yakışır şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Ancak hemen tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Dolayısıyla Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idareciler nasıl muamele gördülerse bizden de benzer temsil olacak. Bu durum sadece Kocaelispor için değil rekabet halinde olduğumuz tüm kulüpler için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

        NELER YAŞANDI?

        Galatasaray sezonun ilk yarısında 12. haftada Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 kaybetmiş mücadelenin ardından ise Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamaları ve stadyumda yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

        Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçının ardından "Bahis skandalından sonra bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Bugün de onu temizledik. Dün ve bugünkü maçlarda adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi, başka takımları bir yerlere getirdi. Yenilmez diye bir takım yok." ifadelerini kullanmıştı.

