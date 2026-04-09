Eray Yazgan'dan HT Spor' özel açıklamalar: Kocaelispor benzer bir muamele görecek!

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Kritik maç öncesi Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e özel açıklamalarda bulundu.

“Evimizde misafir ettiğimiz takım ve kulüp temsilcilerini her zaman Galatasaray adabına yakışır şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Ancak hemen tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Dolayısıyla Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız,… pic.twitter.com/Oh2gUC5pqh — HT Spor (@HTSpor) April 9, 2026

Kocaelispor'un sahasında oynanan maçta yaşananlara değinen Yazgan, " Evimizde misafir ettiğimiz takım ve kulüp temsilcilerini her zaman Galatasaray adabına yakışır şekilde ağırlamaya özen gösteriyoruz. Ancak hemen tüm ilişkilerin olmazsa olmazı mütekabiliyettir. Dolayısıyla Kocaelispor deplasmanında taraftarımız, oyuncularımız, teknik heyetimiz, idareciler nasıl muamele gördülerse bizden de benzer temsil olacak. Bu durum sadece Kocaelispor için değil rekabet halinde olduğumuz tüm kulüpler için de geçerlidir." ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray sezonun ilk yarısında 12. haftada Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 kaybetmiş mücadelenin ardından ise Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamaları ve stadyumda yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunmuştu.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray maçının ardından "Bahis skandalından sonra bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Taraf olunmayacak. Bugün de onu temizledik. Dün ve bugünkü maçlarda adalet vardı. Demek ki adaletsizlik Türk futbolunu başka yerlere götürdü. Başka takımları itekledi, başka takımları bir yerlere getirdi. Yenilmez diye bir takım yok." ifadelerini kullanmıştı.