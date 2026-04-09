Ukrayna lideri Zelenskiy: ABD Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair kanıtları Putin'e güvendiği için görmezden geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya'nın İran'a Ortadoğu'daki ABD üslerini hedef alması için yardım ettiğine dair güçlü kanıtları, Rus lider Vladimir Putin'e güvendiği için görmezden geldiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, verdiği röportajda Moskova ile Tahran arasındaki yakın iş birliğine Beyaz Saray'ın dikkatini çekmeye çalıştığını ifade etti.

REKLAM

Zelenskiy, Rus askeri uydularının Körfez ülkelerindeki ve İsrail'deki kritik enerji altyapılarını ve bölgede bulunan ABD askeri üslerinin konumlarını görüntülediğini söyledi. Kremlin'in bu görüntüleri İran yönetimine aktararak saldırıların planlanmasına yardımcı olduğunu iddia etti.

"Bunu açıkça söyledim. ABD'den Rusya'ya 'bunu durdurmalılar' yönünde bir tepki duyduk mu?" diye soran Zelenskiy, ardından şu değerlendirmeyi yaptı: "Sorun şu ki, Putin'e güveniyorlar. Ve bu çok üzücü"

Zelenskiy ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ekibinin Rusya'nın ne istediğine dair detayları tam olarak anlayamadığını savundu.

Bunun nedenine ilişkin soruya ise Trump'ın iki müzakerecisinin, Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Putin ve üst düzey Rus yetkililerle "çok fazla zaman geçirdiğini" söyledi.

REKLAM

MOSKOVA'YI BEŞ KEZ ZİYARET ETTİLER, KİEV'E GİTMEDİLER

Geçen yıl bu iki isim Moskova'yı beş kez ziyaret etti ancak henüz Kiev'e gitmedi. Trump yönetimi, Ukrayna üzerinde baskı kurarak ülkenin doğusundaki Donbas bölgesini bırakmasını talep ediyor. Putin ise Ukrayna'nın bu bölgeyi bırakması halinde ateşkese hazır olabileceğini belirtti.

Zelenskiy, Rus liderin gerçek hedeflerini ve savaş stratejisini Beyaz Saray'dan daha iyi anladığını savundu. Putin'in Donbas'ı ele geçirmesi durumunda durmayacağını ve sonraki hedefinin Dnipro ile Harkiv gibi bölgesel merkezler olacağını söyledi.

"Amerikalıların bir kısmının Donbas'ın bizim için önemli olmadığını düşündüğünü kabul etmeliyiz" diyen Zelenskiy, "Ancak Putin'in yalan söyleyeceğini ve bu tür adımlardan sonra bile işgali sürdürebileceğini kabul etmek istemiyorlar. Amerikalılar Putin'e güvenebileceklerinden eminler" ifadelerini kullandı.

VANCE'İN MACARİSTAN ZİYARETİNİ ELEŞTİRDİ

Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Macaristan'a yaptığı ziyareti de eleştirerek bunu "yardımcı olmayan bir adım" olarak nitelendirdi. Ziyaret, Macaristan Başbakanı Viktor Orban için seçim kampanyası kapsamında gerçekleşmişti.

Zelenskiy ayrıca, ABD'nin NATO'dan çekilme tehdidinde bulunduğu bir dönemde Avrupa'nın güçlerini artırması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Ukrayna, Birleşik Krallık, Türkiye ve Norveç ile birleşerek Rusya'yı caydıracak büyük bir askeri blok oluşturması gerektiğini belirtti.

"Ukrayna ve Türkiye olmadan Avrupa, Rusya ile benzer bir orduya sahip olamaz. Ukrayna, Türkiye, Norveç ve Birleşik Krallık ile birlikte denizlerde güvenliği siz kontrol edersiniz" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın bir gün AB'ye katılacağından emin olduğunu da ekledi.