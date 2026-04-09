        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı! | Son dakika haberleri

        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!

        İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan kundaklama dehşetinin ardından geniş çaplı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda kullanılan 2 motosikletin de ele geçirildiği olayda, kasklı saldırganlar önce bir oto galeriyi benzin dökerek ateşe vermiş, ardından oto galeri sahibi çiftin yaşadığı lüks villayı kurşun yağmuruna tutmuştu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor

        Giriş: 09.04.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Dehşet gecesi 6 Nisan günü gece saat 04.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, işletmeci Selçuk K. ve dini nikahlı eşi Dilek K.'ye ait olan araç kiralama şirketinin önüne geldi. Soğukkanlılıkla araçların üzerine benzin döken saldırganlar, iş yerini ateşe vererek kayıplara karıştı.

        MOTOSİKLETLİ SALDIRGANLAR ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

        Kısa sürede devasa alevlere teslim olan galerideki 14 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, şüpheliler bu saldırıyla yetinmedi.

        GALERİ SONRASI VİLLA KURŞUNLANDI

        Kundaklama olayından dakikalar sonra aynı şüpheliler, bu kez çiftin Levent Mahallesi'ndeki villasına yöneldi. Villanın önüne gelen saldırganlar, yanlarındaki silahla eve peş peşe ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan bulunurken, kurşunlardan 5’inin villaya isabet ettiği belirlendi. Şans eseri saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

        11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalar kapsamında, eylemleri gerçekleştiren gasp çetesi ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 11 kişi tespit edildi.

        Elde edilen bilgilerin ardından düzenlenen operasyonla toplam 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Saldırılarda kullanılan 2 adet motosikletin ele geçirildiği olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

