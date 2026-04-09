Bu sokaktan aynı anda 2 kişi geçemiyor! Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor: Prag'daki trafik ışıklı yaya yolu görenleri hayrete düşürüyor!
Prag'ın tarihi sokaklarında gezinirken karşınıza çıkan ve geçmek için trafik ışığı beklemeniz gereken o ilginç yaya yolunu daha önce duymuş muydunuz? Sadece 70 santimetre genişliğindeki bu benzersiz geçit, hem hikayesi hem de şaşırtıcı kurallarıyla görenleri hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en dar sokaklarından biri olarak bilinen bu ilginç yerin tüm detayları, haberimizin devamında...
Çekya'nın başkenti Prag, tarihi dokusunun yanı sıra dünyanın en ilginç sokaklarından birine de ev sahipliği yapıyor. İki kişinin aynı anda geçmesinin fiziksel olarak imkansız olduğu bu daracık yolda, yaya trafiği özel bir sinyalizasyon sistemiyle kontrol ediliyor. Sizin için derlediğimiz bu sıra dışı sokağın merak uyandıran detayları haberimizde...
PRAG'DA TRAFİK IŞIKLI BİR YAYA YOLU
Avrupa'nın masalsı şehri Prag'ın ünlü Mala Strana bölgesinde yer alan U Luzickeho Seminare Caddesi üzerinde, iki tarihi binanın arasına sıkışmış oldukça ilginç bir geçit bulunuyor.
Sadece 70 santimetre genişliğindeki bu sokak, o kadar dar ki iki kişinin aynı anda yan yana veya karşılıklı olarak buradan geçmesi fiziksel açıdan imkansız. Hatta bir kişi geçerken sırtını duvara yaslasa bile diğerinin geçmesi için yeterli alan kalmıyor.
Hal böyle olunca, bu daracık alanda insan trafiğini yönetmek ve olası sıkışmaları önlemek için sokağın her iki ucuna yaya trafik ışıkları yerleştirilmiş. Sokaktan geçmek isteyen ziyaretçiler, yola adım atmadan önce mutlaka düğmeye basıyor ve yeşil ışığın yanmasını beklemek zorunda kalıyor.
ASLINDA BİR SOKAK DEĞİL, TARİHİ BİR YANGIN KAÇIŞ YOLU
Bugün turistlerin fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği bu ilginç geçidin tarihi aslında oldukça eskilere ve trajik bir olaya dayanıyor. On beşinci yüzyılda Mala Strana bölgesinin neredeyse tamamını yok eden ve şehre büyük hasar veren korkunç bir yangının ardından, yetkililer tarafından şehir planlamasında yeni ve katı kurallar getirildi.
Olası yeni yangınlarda alevlerin bir binadan diğerine sıçramasını ve binaların tamamının yanmasını engellemek amacıyla, evlerin arasında belirli ölçülerde dar geçitler bırakılması talimatı verildi. Yani günümüzde ilgi odağı olan bu merdivenli dar sokak, aslında dönemin şartlarında hayati önem taşıyan bir yangın kaçış rotası olarak tasarlanmış.
DÜNYANIN EN DARI DEĞİL AMA EN İLGİ ÇEKİCİSİ
Prag'daki bu yaya yolu turistler arasında sıkça "dünyanın en dar sokağı" olarak anılsa da, resmi kayıtlara göre bu unvan aslında 31 santimetrelik akılalmaz genişliğiyle Almanya'nın Reutlingen şehrinde bulunan Spreuerhofstrasse'ye ait.
Karşılaştırmak gerekirse, Amsterdam'daki 1 metre genişliğindeki ünlü Trompettersteeg sokağı bile Almanya'daki bu geçidin yanında adeta geniş bir bulvar gibi kalıyor.
Ancak Prag'daki bu geçit, hem trafik ışıklı sistemi hem de doğrudan bir restorana bağlanması sayesinde rakiplerinden ayrılarak dünyanın en benzersiz sokaklarından biri olma özelliğini koruyor.