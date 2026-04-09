        Haberler Dünya İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor!

        İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor!

        İsrail, İran ile uzlaşılan iki haftalık geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasına rağmen Beyrut'a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail, dünkü saldırıları 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti. 1 günde 254 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Lübnan'da ulusal yas ilan edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 07:58 Güncelleme:
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!

        İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gece boyu şiddetli hava saldırıları yaşandı. Saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

        İran ile yapılan ateşkese rağmen İsrail uçakları Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

        İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

        REKLAM

        254 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirilmişti.

        1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

        Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda bugün 254 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 1 günlük ulusal yas ilan etti.

        Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Nevvaf Selam İsrail saldırılarının hedefi olan, yaralanan ve hayatını kaybeden yüzlerce masum ve silahsız sivil için 9 Nisan 2026 Perşembe gününü ulusal yas ilan etti." ifadesi kullanıldı.

        Hükümet binalarının, kamu kurumlarının ve belediyelerin kapalı olacağı belirtilen açıklamada, bayrakların da yarıya indirileceği ve televizyonlardaki yayın akışının yasa göre uyarlanacağı kaydedildi.

        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        MGK toplantısı sona erdi
