Süper Lig'de son 6 hafta! Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Ligde son 6 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...
Giriş: 09.04.2026 - 09:53
GALATASARAY (67 PUAN):
29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor
30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray
33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor
34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray
FENERBAHÇE (63 PUAN):
29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe
30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe
32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir
33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe
34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor
TRABZONSPOR (63 PUAN):
29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor
30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir
31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor