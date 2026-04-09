Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Süper Lig'de son 6 hafta! Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları... - Trabzonspor Haberleri

        Süper Lig'de son 6 hafta! Şampiyonluk yarışında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 27. hafta erteleme maçında Göztepe'yi deplasmanda 3-1 yenerek Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Ligde son 6 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. İşte ligin ilk 3 sırasındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kalan maçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 09:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        GALATASARAY (67 PUAN):

        2

        29. HAFTA: Galatasaray-Kocaelispor

        3

        30. HAFTA: Gençlerbirliği-Galatasaray

        4

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        5

        32. HAFTA: Samsunspor-Galatasaray

        6

        33. HAFTA: Galatasaray-Antalyaspor

        7

        34. HAFTA: Kasımpaşa-Galatasaray

        8

        FENERBAHÇE (63 PUAN):

        9

        29. HAFTA: Kayserispor-Fenerbahçe

        10

        30. HAFTA: Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

        11

        31. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

        12

        32. HAFTA: Fenerbahçe-Başakşehir

        13

        33. HAFTA: Konyaspor-Fenerbahçe

        14

        34. HAFTA: Fenerbahçe-Eyüpspor

        15

        TRABZONSPOR (63 PUAN):

        16

        29. HAFTA: Alanyaspor-Trabzonspor

        17

        30. HAFTA: Trabzonspor-Başakşehir

        18

        31. HAFTA: Konyaspor-Trabzonspor

        19

        32. HAFTA: Trabzonspor-Göztepe

        20

        33. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

        21

        34. HAFTA: Trabzonspor-Gençlerbirliği

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz
