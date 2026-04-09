Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürüyor: Petrol fiyatı tekrar yükseldi
Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin büyük ölçüde aksaması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgedeki kırılgan ateşkesi tehdit etmesi nedeniyle 2020'den bu yana en büyük günlük düşüşünün ardından tekrar yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes açıklamasıyla boğazın tamamen yeniden açılacağı beklentisi oluşsa da, bölgeden gelen veriler durumun ciddiyetini koruduğunu gösteriyor.
Çarşamba günü erken saatlerde dar geçitten yalnızca birkaç gemi geçebildi. AL Jazeera'nin aktardığına göre, savaş öncesi dönemde günlük ortalama 130 geminin kullandığı rotadaki trafik, İsrail'in Lübnan operasyonları sonrası neredeyse tamamen kesildi.
İRAN'DAN HAMLE: GEÇİŞLER ASKIYA ALINDI
İsrail'in saldırılarını ateşkes ihlali olarak nitelendiren İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan tüm geçişleri durdurduğunu veya askıya aldığını duyurdu.
Brent petrol dün yüzde 13 düşüş yaşadıktan sonra bugün varil başına 97 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü yaklaşık 98 dolar seviyesinde işlem görüyor.