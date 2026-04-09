Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürüyor: Petrol fiyatı tekrar yükseldi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, tartıştığı kız arkadaşını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre, Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'nde bir evde meydana gelen olayda, H.D. (28) ve kız arkadaşı Ş.Z. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.B., yanında bulunan silahla ateş ederek Ş.Z.'yi öldürdü Daha Az Göster