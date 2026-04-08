Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanan ve bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar tarafından ziyaret edildi.

"NORMAL ODAYA GEÇECEK"

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, Tatlıses'in sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek şunları söyledi: Gayet iyi gördüm, güldük, konuştuk. Kısa süre içinde normal odaya geçecek.

Ünlü sanatçı, dostluklarının uzun yıllara dayandığını vurgularken, Tatlıses’in güçlü bir karaktere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Avşar, basın mensuplarının soruları üzerine güncel çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Rol aldığı dizinin sona erdiğini kaydeden sanatçı, ilerleyen dönemde YouTube programına devam edeceğini ve yeni bir şarkı çalışması içerisinde olduğunu belirtti.