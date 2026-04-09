Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

        SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 kişi için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi. 14 şüpheliden, 11'inin gözaltına alındığı, 2'sinin firari ve 1'inin de yurt dışında olduğu bildirildi. Gözaltında olmayan şüphelilerin; Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu olduğu belirtildi

        Giriş: 09.04.2026 - 08:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncuların da olduğu 14 isim için gözaltı kararı verildi.

        14 ŞÜPHELİDEN 11'İ GÖZALTINDA

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

        GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

        Gözaltı kararı verilenler arasında, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.

        14 şüpheliden, 11'inin gözaltına alındığı, 2'sinin firari ve 1'inin de yurt dışında olduğu bildirildi. Gözaltında olmayan şüphelilerin; Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu olduğu belirtildi.

