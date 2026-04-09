SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncuların da olduğu 14 isim için gözaltı kararı verildi.

14 ŞÜPHELİDEN 11'İ GÖZALTINDA

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüphelinin firari olduğu, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Gözaltı kararı verilenler arasında, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.

14 şüpheliden, 11'inin gözaltına alındığı, 2'sinin firari ve 1'inin de yurt dışında olduğu bildirildi. Gözaltında olmayan şüphelilerin; Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu olduğu belirtildi.