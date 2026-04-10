        Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 44 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor - 10 Nisan hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 44 il için sarı kod! Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; 44 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun orta ve güney kesimleri sağanak yağmurlu; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 07:31 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu 10°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 10°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 21°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 15°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 15°

        Ağrı

        Karla karışık yağmurlu

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Doğu Anadolu (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki gözaltına alındı

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi'nde yürütülen "bankamatik memuru" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!