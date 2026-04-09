Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması: Galatasaray derbisine yetişecek mi?
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. İspanyol yıldız, 31. hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalıştırılacağı öğrenildi.
Giriş: 09.04.2026 - 21:52
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio’nun, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
G.SARAY DERBİSİNE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILACAK
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; İspanyol yıldızın tedavisinin yaklaşık 2 hafta süreceği ve 31. haftada oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacağı öğrenildi.
