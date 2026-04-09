Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri: Bakan Şimşek: "Şokları yönetme kapasitemiz güçlü", İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor

"ŞOKLARI YÖNETME KAPASİTEMİZ GÜÇLÜ"

Bugün önemli bir canlı yayın vardı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT – Habertürk ortak canlı yayınına katıldı. Savaş gündemine ilişkin, "Şokları yönetme kapasitemiz güçlü" diyen Şimşek, "Yaklaşık 162 milyar dolarlık bir rezervimiz var. Yeterlilikte geçmişten daha iyiyiz" dedi. Şimşek "eşel mobil sistemini ortaya koymasak mazot 103 TL benzin ise 78 TL olacaktı." ifadelerini kullandı. "Çok kazanandan daha çok vergi almak için çabalarımıza devam edeceğiz. Paradan para kazananlardan vergi almaya devam edeceğiz. O yüzden gündemimizde stopaj yok" açıklamasinda bulunan Şimşek, vergi affı niteliğinde de bir yapılandırma olmayacağının da altını çizdi.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN LÜBNAN'A SALDIRIYOR

1 günde 254 kişi hayatini kaybetti... İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarla güne başladık. Dün ABD ile İran 2 haftalık ateşkeste uzlaştı, bununla ilgili haberleri aktarmıştık. Bugün ise İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırıyı konuşuyoruz. Can kayıpları nedeniyle Lübnan'da ulusal yas ilan edildi.

HÜRMÜZ'DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR: PETROL TEKRAR YÜKSELDİ

Dün ateşkesin ardından Hürmüz Boğazı'ndan geçen ilk geminin haberini de aktarmıştık. Bugün ise Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin büyük ölçüde aksadığı bildirildi. Buna bağlo olarak da brent petrol yeniden yükselerek 98 doları gördü.

HAMANEY'İN ÖLÜMÜNÜN 40. GÜNÜNDE YÜZBİNLER MEYDANLARDA

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda öldürülen İran'in eski dini lideri Ali Hamaney'in ölümünün üzerinden 40 gün geçti. Düzenlenen anma yürüyüşüne yüz binlerce kişi katıldı.

CHP ANKARA İL BAŞKANI ERKOL GÖZALTINDA

CHP Ankara il başkanı Ümit Erkol, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafindan yürütülen kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Erkol, gözaltı işleminin ardından İzmir'e götürüldü.

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Öte yandan yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi'nde yürütülen "bankamatik memuru" soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Ömer Eşki'nin de yer aldığı 4 kişi gözaltına alındı.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU: YENİ GÖZALTILAR

Bir gözaltı haberimiz daha var... Bir süredir ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasından gelen haberleri takip ediyoruz. Bu sabah da 14 ünlü isim için gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz gibi isimler yer alıyor. Yusuf Güney de "uyuşturucuya özendirme" suçundan gözaltına alındı. Öte yandan komedyen Tuba Ulu, bir gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman'a yönelik hakaret içerikli sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini AK Partili Şahin Biba kazandı. CHP seçimlerde aday göstermemişti.