İtalyanlar duyurdu: Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki geleceği belli oluyor. Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu'nun kararını kulüp yönetimine bildirdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Serie A'da sezonunun son haftalarına girilirken şampiyonluk için avantajlı konumda olan Inter'de gündem Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, kulüp yönetimi kısa süre içerisinde tecrübeli orta saha oyuncusuyla kontrat uzatma görüşmelerine başlamayı planlıyor.
Özellikle teknik direktör Cristian Chivu’nun, Hakan Çalhanoğlu’nun takımda kalmasını istediği ve bu doğrultuda yönetime olumlu rapor sunduğu belirtildi.
Inter'in orta saha rotasyonunu yenilemek istediği ve Hakan Çalhanoğlu'nun takımda kaldığı denklemde bu geçiş sürecinin daha kolay ve sorunsuz olabileceğine vurgu yapıldı.
Sözleşmenin yenilenmemesi halinde ise deneyimli orta sahanın kontratının sonuna kadar takımda kalmasının isteneceği ve gelecek yaz bonservissiz ayrılığa izin verilebileceği kaydedildi.
Inter formasıyla bu sezon toplam 27 maça çıkan 32 yaşındaki milli futbolcu 10 gol 5 asistlik performans sergiledi.