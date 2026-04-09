Aydın'da, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü Efeler ilçesi Kalfaköy yolu yakınlarında meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın (20) başından tabancayla vurularak öldüğü belirlenmişti.

SEVGİLİSİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Olayla ilgili çelişkili ifadeler verdikleri öğrenilen Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı Efe Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış, Efe Fidan cinayet şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İKİNCİ KEZ DURUŞMAYA ÇIKTI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Efe Fidan hakkında ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Cinayet zanlısı olarak yargılanan Efe Fidan, bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ikinci kez hakim karşısına çıktı.

"TESLİME İNTİHAR ETTİ" SAVUNMASI

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanığın yargılanma sürecine ilişkin görülen mahkemede taraflar hazır bulunurken, hakim karşısına çıkan Efe Fidan savunmasında Teslime’yi kendisinin öldürmediğini ve intihar ettiğini öne sürerek beraatını talep etti.

SAĞLIK PERSONELİ DİNLENDİ

Olay günü ihbar üzerine bölgeye giden sağlık personelleri de mahkemede tanık olarak dinlendi. Sağlık personeli G.K.; "Olay tarihinde ‘bir ateşli silahlı canına kıyma vakası olduğu’ ihbarı geldi. Hatta hastanın nefes aldığı da söylendi. Olay yerine ambulansla intikal ettik. Gittiğimizde nefes almıyordu. Tüm ölüm belirtileri oluşmuştu. İlk olay yerine gittiğimizde yanında erkek bir şahıs vardı ama karanlık olduğu için buradaki sanık olup olmadığını bilmiyorum. Bu erkek şahıs kendisini hastanın erkek arkadaşı olarak tanıttı. Kendisine olay hikayesinin nasıl olduğunu sorduğumuzda, kız arkadaşına ulaşamadığını ve uygulama üzerinden nerede olduğunu bulup geldiğini söyledi" dedi.

Diğer sağlık personeli tanık İ.A. ise "Olay tarihinde bize canına kıyma diye anons geldi. Oraya gittiğimizde buradaki erkek şahıs oradaydı ve panik halindeydi. Hastanın kendisini vurarak canına kıydığını söyledi. Bul uygulamasından bulduğunu, buraya geldiğini ve kendisinin canına kıydığını söyledi" şeklinde konuştu.

Mahkemeye SEGBİS üzerinden bağlanan ve olay tarihlerinde yanlarında olan tanık A.P. ise olay günü ve öncesinde yaşananları anlatarak "Beni U.B. aradı. ‘Teslime kafasına sıkmış acil gelmen lazım’ dedi. Olay yerine geldiğimizde ambulansın olduğu yere gittim. Yerde Teslime’yi gördüm üstü kapatılmıştı. Efe, o an kendinde değildi, ilk başta bir şey konuşamadım. Daha sonra hep beraber yanına gidip sorduk, hiçbir şey söylemedi" dedi.

ACILI BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Teslime’nin babası Beytullah Hanedan ise mahkemede, "Tanık beyanları çelişkilidir. En ağır cezanın uygulanmasını istiyoruz" dedi.

Tekrar savunması alınan sanık Efe Fidan da, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay benim anlattığım şekilde oldu. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından İddia Makamı yeniden iddianameyi okuyarak Efe Fidan’ın olayı daha önceden planladığını, tasarlayarak öldürdüğünü ve intihar süsü vermek istediğini öne sürerek sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti Efe Fidan’ın ‘kadına karşı nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası almasına ve ruhsatsız silah bulundurmak nedeniyle de 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

"ÇOCUĞUMUN KANI YERDE KALMADI"

Mahkeme çıkışında karara ilişkin konuşan baba Beytullah Hanedan ise "Çocuğumun kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu" diye konuştu.