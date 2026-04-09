        Akciğer kanseriyle mücadele eden Semiramis Pekkan'nın gördüğü tedavi nedeniyle dökülen saçları uzadı

        Semiramis Pekkan peruğunu çıkardı

        Akciğer kanseriyle mücadele eden ve geçtiğimiz ay kemoterapi tedavisinin tamamlandığını açıklayan Semiramis Pekkan'ın dökülen saçları uzadı

        Giriş: 09.04.2026 - 12:23
        Peruğunu çıkardı

        Sinema oyuncusu ve ses sanatçısı Semiramis Pekkan, 2025'in Eylül ayında kendisine akciğer kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

        "CİDDİ SARSILMALAR GEÇİRDİM" DEMİŞTİ

        Tedavi sürecinde zaman zaman sarsıldığını söyleyen Pekkan, "Ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, 'Tamam, bunlar da olacak' diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, 'Saç getirin bana' dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.

        Semiramis Pekkan, ayrıca bu süreçte ablası Ajda Pekkan'dan da çok destek gördüğünü söylemişti.

        Ajda Pekkan ve Semiramis Pekkan

        KEMOTERAPİ TEDAVİSİNİ TAMAMLADI

        Tedavi süreci hakkında sık sık sevenlerini bilgilendiren Pekkan, geçtiğimiz ay kemoterapi tedavisini tamamladığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda balon uçuran Pekkan, "Bugün balon uçurma günüm. Niye biliyor musunuz? Ben daha önce hiç balon uçurmamıştım. Kemoterapim bittikten sonra balon uçurmak gerekiyormuş. İnşallah bu balonlar gökyüzüne yükselirken, benim de yaşadığım tüm bu zorluklar tamamen bitmiş olacak. Aslında bitti zaten" ifadelerini kullanmıştı.

        Gördüğü kemoterapi tedavisi nedeniyle saçları dökülen ve bu süreçte çeşitli modellerde yaptırdığı perukları kullanan Pekkan'dan sevindiren bir paylaşım daha geldi.

        Semiramis Pekkan'ın saçları uzadı. Ünlü isim, sosyal medya üzerinden peruksuz halini paylaştı.

        Ablası Ajda Pekkan'ı konser öncesi provasında ziyaret eden Semiramis Pekkan'ın saçlarının uzadığı görüldü.

        "Peruk kullanmaya başladım"
