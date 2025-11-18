Habertürk
        Semiramis Pekkan: Peruk kullanmaya başladım - Magazin haberleri

        Semiramis Pekkan: Peruk kullanmaya başladım

        Sol akciğerindeki kitle nedeniyle koruma tedavisi gören Semiramis Pekkan, sürecin yan etkilerini ve saç dökülmesi sonrası peruk kullanmaya başladığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 23:44 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:44
        "Peruk kullanmaya başladım"
        Bir süre önce yere düşmesi üzerine hastaneye giden Semiramis Pekkan, yapılan kontrollerde sol akciğerinde kötü huylu bir kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Ünlü sanatçı, YouTube kanalında tedavi sürecini ve yaşadıklarını anlattı.

        Pekkan, aldığı koruma tedavisinin yan etkilerinden bahsederek şunları söyledi; "Fenalık şeyler olmuyor, olmayacak. Çünkü ben bir kere karar verdim. Durum bu… Kötü bir şey olmuyor. Bir koruma tedavisi alıyorum ama sonuçta insanın içine zehir veriyorlar. O zehir başka talihsizliklere yol açabilir diye endişe ediyorlar."

        Tedavi sürecinde saç dökülmesi yaşadığını belirten Pekkan, peruk kullanmaya başladığını da açıkladı; "O tedavilerde insan saç kaybediyor. Ben de kaybettim. Olabilir, ne olacak? Kendime dört tane peruk yaptırdım. O kadar rahat ki, size anlatamam"

        #Semiramis Pekkan
