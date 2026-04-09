        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş seriye hasret kaldı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş seriye hasret kaldı

        Fenerbahçe'ye kaybeden Beşiktaş bu sezon 28 maçın 13'ünde puan kaybı yaşarken seri galibiyetlere de hasret kaldı. Bu sezon en fazla 3 maç üst üste kazanabilen Beşiktaş yaklaşık her iki maçta bir puan kaybı yaşadı.

        Giriş: 09.04.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’ye son dakikada gelen penaltı ile 1-0 mağlup olan Beşiktaş, lider Galatasaray’ın 15, takipçileri Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin ise 11 puan gerisine düştü.

        Bitime 6 maç kala ilk 3 şansını iyice zora sokan siyah-beyazlılar, seri galibiyetlere bu sezon boyunca hasret kaldı.

        SADECE 3 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANABİLDİ

        Derbi öncesinde Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kayıp yaşarken bu sezon en fazla üst üste 3 maç kazanabildi.

        Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor maçlarını kazanarak en uzun seriyi yakalayan Beşiktaş, derbide Galatasaray’a mağlup olmuştu.

        Beşiktaş bunun yanı sıra sadece 3 kez ikişer maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Beşiktaş kalan maçları kazanarak ligi ulaşılacak en yüksek puanda bitirmeyi hedeflerken Türkiye Kupası’nı da kazanarak Avrupa biletini direkt almayı hedefliyor.

