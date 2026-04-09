Beşiktaş seriye hasret kaldı

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe’ye son dakikada gelen penaltı ile 1-0 mağlup olan Beşiktaş, lider Galatasaray’ın 15, takipçileri Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin ise 11 puan gerisine düştü.

Bitime 6 maç kala ilk 3 şansını iyice zora sokan siyah-beyazlılar, seri galibiyetlere bu sezon boyunca hasret kaldı.

SADECE 3 MAÇ ÜST ÜSTE KAZANABİLDİ

Derbi öncesinde Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kayıp yaşarken bu sezon en fazla üst üste 3 maç kazanabildi.

Başakşehir, Göztepe ve Kocaelispor maçlarını kazanarak en uzun seriyi yakalayan Beşiktaş, derbide Galatasaray’a mağlup olmuştu.

Beşiktaş bunun yanı sıra sadece 3 kez ikişer maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş kalan maçları kazanarak ligi ulaşılacak en yüksek puanda bitirmeyi hedeflerken Türkiye Kupası’nı da kazanarak Avrupa biletini direkt almayı hedefliyor.