        Nursel Köse: Jönler dönemi bitti - Magazin haberleri

        Nursel Köse: Jönler dönemi bitti

        Oyuncu Nursel Köse, "Tek bir oyuncu, bir diziyi taşır mı?" sorusuna, "Bu bir ekip işi. Jönler dönemi artık bitti" yanıtını verdi

        Giriş: 09.04.2026 - 09:17 Güncelleme:
        "Jönler dönemi bitti"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul Film Festivali'nde yer alan oyuncu Nursel Köse, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Köse, kendisinin de oyuncu kadrosunda yer aldığı, 26 Mart'ta ekranlara veda eden 'Veliaht' dizisinin kendisine çok değerli deneyimler kattığını söyledi.

        "FESTİVALLER OYUNCULAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

        Kars'ta geçen çekim sürecinden keyif aldığını söyleyen oyuncu, "Kışın, karın tadını çıkardık. Gerçekten zevkle yaptığımız bir iş oldu" ifadelerini kullandı. Ardından festivallerin önemine vurgu yapan Nursel Köse, "Festivaller oyuncular için çok önemli alanlar. Kendimizi gösterdiğimiz, var olduğumuz yerler" dedi.

        "ESKİ JÖNLER ÇIKMIYOR"

        Köse, gazetecilerin, "Tek bir oyuncu, bir diziyi taşır mı?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Köse, "Bu bir ekip işi. Jönler dönemi artık bitti. Yeşilçam'ın ya da Hollywood'un eski jönleri gibi isimler çıkmıyor" ifadelerini kullandı. Köse, ayrıca en sevdiği Yeşilçam oyuncusunun Cüneyt Arkın olduğunu söyledi.

        Nursel Köse

        "EN ÇOK BİLİNEN ESTİVALLERDEN BİRİ"

        Damla Sönmez de festivalin uluslararası bilinirliğine dikkat çekerek, "Yurt dışında bir konu açıldığında en çok bilinen festivallerden biri" ifadelerini kullandı. Yapımcılıkla da ilgilendiğini belirten Sönmez, yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum, yine konuşmayacağım ama her şey yolunda" yanıtını verip bir ilişkisinin olduğunun sinyallerini verdi.

        Damla Sönmez

        "HER ŞEYİ DÜZENE SOKTUK"

        Özge Gürel ise festivalde kendi projelerinin de yer aldığını belirterek heyecanını dile getirdi. Gürel, yoğun çalışma temposuna ilişkin soruya, "Artık alıştık, her şeyi düzene soktuk. Tatili bekliyoruz" yanıtını verdi. Oyuncu, ana akım projelere dönüş ihtimali sorulduğunda ise, "İyi bir senaryo karşıma çıkarsa neden olmasın" ifadelerini kullandı.

        Özge Gürel
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü

        (İHA) Antalya-Isparta karayolunda trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı  

        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
