Nursel Köse: Jönler dönemi bitti

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İstanbul Film Festivali'nde yer alan oyuncu Nursel Köse, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Köse, kendisinin de oyuncu kadrosunda yer aldığı, 26 Mart'ta ekranlara veda eden 'Veliaht' dizisinin kendisine çok değerli deneyimler kattığını söyledi.

"FESTİVALLER OYUNCULAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kars'ta geçen çekim sürecinden keyif aldığını söyleyen oyuncu, "Kışın, karın tadını çıkardık. Gerçekten zevkle yaptığımız bir iş oldu" ifadelerini kullandı. Ardından festivallerin önemine vurgu yapan Nursel Köse, "Festivaller oyuncular için çok önemli alanlar. Kendimizi gösterdiğimiz, var olduğumuz yerler" dedi.

REKLAM

"ESKİ JÖNLER ÇIKMIYOR"

Köse, gazetecilerin, "Tek bir oyuncu, bir diziyi taşır mı?" sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi. Köse, "Bu bir ekip işi. Jönler dönemi artık bitti. Yeşilçam'ın ya da Hollywood'un eski jönleri gibi isimler çıkmıyor" ifadelerini kullandı. Köse, ayrıca en sevdiği Yeşilçam oyuncusunun Cüneyt Arkın olduğunu söyledi.

Nursel Köse

"EN ÇOK BİLİNEN ESTİVALLERDEN BİRİ"

Damla Sönmez de festivalin uluslararası bilinirliğine dikkat çekerek, "Yurt dışında bir konu açıldığında en çok bilinen festivallerden biri" ifadelerini kullandı. Yapımcılıkla da ilgilendiğini belirten Sönmez, yoğun bir tempoda çalıştığını söyledi. Oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara ise "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum, yine konuşmayacağım ama her şey yolunda" yanıtını verip bir ilişkisinin olduğunun sinyallerini verdi.

Damla Sönmez

"HER ŞEYİ DÜZENE SOKTUK"

Özge Gürel ise festivalde kendi projelerinin de yer aldığını belirterek heyecanını dile getirdi. Gürel, yoğun çalışma temposuna ilişkin soruya, "Artık alıştık, her şeyi düzene soktuk. Tatili bekliyoruz" yanıtını verdi. Oyuncu, ana akım projelere dönüş ihtimali sorulduğunda ise, "İyi bir senaryo karşıma çıkarsa neden olmasın" ifadelerini kullandı.

Özge Gürel