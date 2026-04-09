Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe galibiyetini değerlendirdi!

"GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI"

Osman Şenher: Galatasaray istediğini aldı | Geçen hafta Trabzonspor karşısında iki gol yendi, dün gece İzmir’de de aynı şekilde gol oldu. Lig bitiyor, dört puan avantaj var ama daha takım şampiyon olmadı. Zor maçlar var. İlkay sahada kaldığı sürece hem gol attı hem de faydalı işler yaptı. Leroy Sane ilk golün ortasını yaptı ama daha sonra oyun içinde öyle toplar kaybetti ki, hiç yakışmadı. Asprilla evet koşuyor, rakibe baskı yapıyor ama topu kullanamıyor. Sallai iki çok net golü kaçırdı. Evet koşuyor, rakibe baskı yapıyor ama önde oynuyorsan bu pozisyonları da gol yapacaksın. Sacha Boey ilk yarı çok iyiydi, ikinci yarı o da rakibini çok kaçırdı. Yani bilemiyorum; Galatasaray 3 gol attı, taraftar sevindi, ne var ki oynadığı futbol tatmin edici değildi. (Milliyet)