Spor yazarları Galatasaray'ın Göztepe galibiyetini değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Galatasaray deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Spor yazarları, Galatasaray'ın performansını değerlendirdi
"BARIŞ-ICARDI FARKI!"
Uğur Meleke: Okan Buruk’un dün böyle bir takıma karşı en uçta Icardi ile başlaması düşünülemezdi. Zaten dün Gürsel Aksel’de ilk 45’in 2-0 Galatasaray’ın lehine bitmesinin iki temel sebebinden biri santrfor seçimiydi. Trabzon’da Icardi koca bir 45 dakikayı topla sadece beş kez buluşarak tamamlamıştı. Bunların ikisi santraydı. 5’le 37 arası tam 32 dakika topla hiç buluşmadı Icardi. 32 dakika eksik oynattı takımını. Dün en uçta başlayan Barış ilk devrede bir gol attı, altı kez de ikinci-üçüncü bölge arası top taşıdı. Takımını savunmadan hücuma geçirdi altı kez. Onun dışında Göztepe’nin sert stoperleri Heliton, Allan ve Taha ile savaşını da not etmek gerek. (Hürriyet)
"MAÇI ÇOK ÖNCEDEN BİTİRİRDİ"
Ercan Taner: "Okan Buruk'un takımında ikinci yarıda panik havası başlamıştı. Göztepe bu ortamdan istediği beraberlik golünü bulamadı. Lemina, attığı golle takımını krizden çıkarmıştı. Esasında ilk devre Sallai iki önemli fırsatı kaçırmasa, Galatasaray maçı çok önceden bitirirdi. Galatasaray mükemmel oynamadı ama ligde son haftalara girilirken bu tip zor deplasmanlarda kazanmak çok önemli..." [Sözcü]
"3 PUAN 3 GOL"
İbrahim Yıldız: İlk yarı Sarı-Kırmızılıların üstünlüğü altında geçti. Sallai iki net pozisyonu harcadı. Oyunu kendi sahasında kabul eden Göztepe etkisizdi. Oysa, maç öncesi beklentiler farklıydı. Kaybedilecek puan ya da puanlar şampiyonluk yarışını etkileyecekti. Öyle olmadı. İkinci yarıya iyi başlayan Göztepe, sağ ve sol kanatları iyi kullandı. Çok fazla orta yaptılar. Galatasaray ceza sahasına rahat girdiler. Ancak, son vuruşları oldukça kötüydü. Hatta, boş kaleye atamadıkları bir pozisyon maçın tüm seyrini değiştirdi. 70.dakikadan sonra yeniden oyun kontrolünü ele alan Sarı-Kırmızılı takım kornerden Lemina ile bir gol daha atarak skoru belirledi. Bu tür karşılaşmalar oyundan çok skor olarak amaçlanır. Bitime 6 hafta kala en yakın rakiplerine 4 puan fark atmak önemli bir üstünlük. Galatasaray bu sonuçla şampiyonluk yolunda çok zor bir virajı daha geride bıraktı. (Habertürk)
"GALATASARAY'A İYİ BAŞLANGIÇ YETTİ"
Güntekin Onay: İkinci yarıda oyundan düşen Galatasaray orta sahası oyunun kontrolünü Göztepe’ye kaptırdı ve 2-1’e gelen skorun ardından İzmir temcilcisi baskıyı giderek yoğunlaştırsa da beraberlik golüne ulaşamadı. Dün zirve yarışı açısından çok kritik bir maçı kazanan Galatasaray, hata yapmadı. Bunu da ilk 20 dakikada bulduğu gollere ve maçın başındaki yüksek konsantrasyona borçlu. Göztepe’ye gelince... İkinci yarı ne kadar agresif ve baskılı bir futbol oynadıysalar da ilk devre hemen hemen hiç sahada yoklardı. (Hürriyet)
"OSIMHEN VARSA ONA GEREK YOK"
Erman Toroğlu: "Bu sene bir gerçek var: Osimhen varsa Galatasaray var, Osimhen yoksa Galatasaray yok. Yani teknik adam da Osimhen'miş, santrfor da Osimhen. O zaman Okan ne iş yapar? Seneye Osimhen kalacaksa Okan'a gerek yok. Çünkü Okan'ın takıma verdiği hiçbir şey yok. Dünkü şampiyonluk maçında bile oyunu okuyamadı. Seneye bence kalmaması gerekir." [Sözcü]
"ARTIK MUCİZELERE BAĞLI"
Ahmet Çakar: "Galatasaray dün gece işi büyük oranda bitirdi… Göztepe kağıt üzerinde korkulan bir deplasmandı ama ilk yarıya baktığımızda korku, tempo ve rekabet adına dağ fare doğurdu. Galatasaray'ın bundan sonraki deplasmanlarına baktığımızda belki Samsun maçı zor görünebilir ama en zor karşılaşmaları, içeride oynayacakları Fenerbahçe derbisi olacak. Zaten o maçlara Osimhen yetişmiş olur ve artık Galatasaray'ın bundan sonra şampiyonluğu kaybetmesi mucizelere bağlı." [Sabah]
"GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI"
Osman Şenher: Galatasaray istediğini aldı | Geçen hafta Trabzonspor karşısında iki gol yendi, dün gece İzmir’de de aynı şekilde gol oldu. Lig bitiyor, dört puan avantaj var ama daha takım şampiyon olmadı. Zor maçlar var. İlkay sahada kaldığı sürece hem gol attı hem de faydalı işler yaptı. Leroy Sane ilk golün ortasını yaptı ama daha sonra oyun içinde öyle toplar kaybetti ki, hiç yakışmadı. Asprilla evet koşuyor, rakibe baskı yapıyor ama topu kullanamıyor. Sallai iki çok net golü kaçırdı. Evet koşuyor, rakibe baskı yapıyor ama önde oynuyorsan bu pozisyonları da gol yapacaksın. Sacha Boey ilk yarı çok iyiydi, ikinci yarı o da rakibini çok kaçırdı. Yani bilemiyorum; Galatasaray 3 gol attı, taraftar sevindi, ne var ki oynadığı futbol tatmin edici değildi. (Milliyet)
"AÇLIK OYUNLARI"
Bülent Timurlenk: Trabzon'da kaybederken tok görünenlerin yerine açlar oturmalıydı masaya. Açlık Oyunları oynayacaktı İzmir'de. Okan Buruk, İlkay, Boey ve Asprilla'ya forma verirken en uçta Barış'ın golcülüğünden daha çok, yapacağı prese ve stoperleri topsuz koşularıyla bozmasını umuyordu. Evinde sadece Trabzon'a kaybetmiş, etkili tribünleri önünde 13 maçta sadece 7 gol kalesinde gören Göztepe'yi 3 golle geçen Galatasaray, sadece ev sahibi taraftarları değil başkalarından medet umanları da üzdü dün akşam. Buruk ve takımı kendi maçlarına baksınlar, önde olan değil arkadakinin telaşıdır yetişmek… Maçın adamı ilk yarıda 1-0 iken karşı karşıya kurtaran, ikinci yarıda da 3 pozisyonu engelleyen Uğurcan ve iyi futbolunu golle süsleyen Lemina... (Sabah)