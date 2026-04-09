        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu | Son dakika haberleri

        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!

        İstanbul Maltepe'de, inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5'inci katta cep telefonuyla çekim yaparken düştüğü öne sürülen şantiye şefi 52 yaşındaki Levent Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 08:08 Güncelleme:
        İstanbul'da acı olay, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi.

        BİNANIN 5. KATINA ÇIKTI

        İddiaya göre, şantiyenin şefi olan Levent Acar (52), inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5’inci kata çıktı.

        CEP TELEFONUYLA ÇEKİP YAPIYORDU

        DHA'daki habere göre cep telefonuyla çekim yaptığı sırada dengesini kaybeden Acar, zemine düştü.

        Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

        Polis ekipleri, inşaat çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı şeritle kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Acar’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

