Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
İstanbul Maltepe'de, inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5'inci katta cep telefonuyla çekim yaparken düştüğü öne sürülen şantiye şefi 52 yaşındaki Levent Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı
Giriş: 09.04.2026 - 08:08 Güncelleme:
İstanbul'da acı olay, Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi.
BİNANIN 5. KATINA ÇIKTI
İddiaya göre, şantiyenin şefi olan Levent Acar (52), inşaattaki çalışmaları görüntülemek için 5’inci kata çıktı.
CEP TELEFONUYLA ÇEKİP YAPIYORDU
DHA'daki habere göre cep telefonuyla çekim yaptığı sırada dengesini kaybeden Acar, zemine düştü.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekipleri, inşaat çevresinde güvenlik önlemi alarak alanı şeritle kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Acar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Acar’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
