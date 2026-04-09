Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesinin ardından Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Haritada açık mavi alanlarda zayıf kar yağışı, sarı ve turuncu renkli alanlarda kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

"ANADOLU'YA KAR GELİYOR"

"9 Nisan Perşembe gecesi kar yağışı beklenen alanlar Bursa’nın yüksekleri, Eskişehir-Afyonkarahisar arasındaki yüksek kesimler ve Batı Karadeniz dağları olarak görünüyor. Akdeniz’in iç kesimlerinde de bu gece Toros Dağları ince bir beyaz örtüye kavuşabilir. Aksaray-Kayseri arasında ve Sivas’ın yüksek kesimlerinde de bu gece kar bekleniyor. Doğu Anadolu genelinde ise bu geceden itibaren 3 gün süreyle kar yağabilir. Tıpkı kışın olduğu gibi şehirlerarası yollarda ulaşım durabilir, Sivas’ın doğusundaki her yerde daha kuvvetli olmak üzere Anadolu’nun doğusunda bu duruma hazır olmakta yarar var.

"KARADENİZ YAYLALARINA KAR DÜŞECEK"

Karadeniz yayla ve köy yollarında bu geceden itibaren özellikle 10 Nisan Cuma gecesi ve 11 Nisan Cumartesi sabahı kuvvetli kar yağışları görülebilir. Trabzon ve Rize yaylalarına bu hafta sonu ulaşımı sağlayan yollar kar nedeniyle riskli olacaktır.

Hava sıcaklıkları kar yağışı alan kesimlerde 1°C ila -4°C civarında seyrederken, 800-1000 metreden itibaren yüksek kesimlerde zirai don hadisesi yaşanabilir.

"BAŞKENT'TE SICAKLIK DÜŞÜYOR"

Anadolu’nun batısında ise (Ankara, Eskişehir, Manisa, Kütahya gibi) zayıf ve ısrarcı olmayan kar yağışları görülebilir. 10 Nisan Cuma gecesi ve 11 Nisan Cumartesi erken saatlerde Ankara’da seyirlik de olsa kar yağabilir. Başkent'te bu gece hava sıcaklıkları -2°C’ye kadar azalıyor, Cuma gece yarısından sonra yer yer -4°C’ye kadar düşebilir.

"ZİRAİ DON RİSKİNE DİKKAT"

Bu durum doğada çiçeklenmiş vaziyette bulunan ağaçlarda hasara, meyve ve sebze rekoltelerinde düşüşe yol açabilir. 2025 Nisan ayında yaşadığımız kadar şiddetli olmasa da (geçen yıl gece sıcaklıkları Anadolu’da -15°C’ye kadar düşmüştü) hafif ve orta kuvvette zirai don riski bulunuyor.

Karadeniz'in iç kesimlerinde fındık bahçeleri yaklaşan bu soğuk havadan olumsuz etkilenecektir, hava sıcaklıkları 500 metreden itibaren 0°C'ye kadar düşüyor. Cuma ve Cumartesi geceleri bu tarih için mevsim normallerinden 6-7°C daha soğuk geçecek. Şiddetli bir zirai don riski bulunmasa da, yüksek rakımlı alanlardaki ağaçlar zarar görebilir.

İSTANBUL’DA YAĞMURLAR KISA SÜRELİ, HAVA SOĞUK

İstanbul bu soğuk dönemde aralıklı yağmurlu olacak, 10 Nisan Cuma ve 11 Nisan Cumartesi öğlen saatleri birkaç saat yağmur yağabilir. Günün büyük kısmı kuru ama soğuk geçiyor. Sıcaklıklar gündüz 8-10°C kadar hissedilecek. Kışlık giysiler ay sonuna kadar lazım olacak. Haftaya bir ısınma bekleniyor fakat ardından (18-20 Nisan arası) hava yeniden soğuyabilir ve 15°C’nin altına düşebilir.

Bu sıcaklık salınımları Marmara ve Batı Karadeniz çevresinde ay sonuna kadar sürecek görünüyor. Arada ise sıcak günler var. İstanbul ve Bursa dahil Marmara geneli özellikle 14 Nisan Salı gününden itibaren 3-4 gün süreyle sıcak ilkbahar havası yaşayabilir.

"İZMİR SOĞUK VE PARÇALI BULUTLU"

İzmir ve kıyı Ege benzer şekilde soğuk havanın etkisine giriyor. Bölge için serin sayılacak 14-15°C’lerle hafta sonuna uzanıyoruz. İzmir’de hava çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli kalacak. Muğla-Bodrum etrafında 10 Nisan Cuma güneş açıyor fakat sıcaklıklar gölgede 13°C kadar, üşüten rüzgarlara güney bölgelerde de bu 3 gün dikkat edilmeli.

HAFTAYA HAVA ISINIYOR, ARDINDAN YİNE SOĞUYABİLİR

14-19 Nisan arasında Akdeniz havası ülkeye yayılacak, yukarı seviyede rüzgarlar Libya üzerinden Türkiye’ye sıcak hava taşıyacak, sıcaklıklar hissedilir şekilde artacak görünüyor.

Ay ortasından itibaren İstanbul 20°C’lere, İzmir, Antalya ve Adana gibi güney kıyıları gündüz 25-30°C’lere ulaşabilir. Bugünlerde yaşadığımız soğuk hava dalgasının peşinde bir sıcak hava görünüyor.

Bu Nisan iniş ve çıkışlarıyla ilkbahar karakteristik özelliklerinin tümüyle yaşatıyor. Doğu Anadolu’da kışın olduğu gibi, ilkbaharda da sık sık kar yağar. Henüz karaların ısınmadığı, soğuk havanın yüksek kesimlerde yer bulduğu ilkbaharın bu döneminde, yağışlı sistemler dağlardan itibaren beyaz örtüyü geri getirir."