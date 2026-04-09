        Haberler Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Parmaklarımız tetikte, Lübnanlı kardeşlerimiz yalnız bırakmayacağız | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Parmaklarımız tetikte, Lübnanlı kardeşlerimiz yalnız bırakmayacağız

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu vurguladı ve "Parmaklarımız tetikte kalmaya devam ediyor. İran, Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:31 Güncelleme:
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olduğunu belirterek, ateşkesi ihlal eden saldırıların devamının, İran ve ABD arasında planlanan müzakereleri "anlamsız" hale getireceğini belirtti.

        Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD ile varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırılarını ve ABD yönetiminin ateşkesin Lübnan'ı içermediğine dair iddiasını değerlendirdi.

        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        İranlılar Hamaney için meydanlarda Haberi Görüntüle

        "Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik tekrarlanan saldırganlığı, ön ateşkes anlaşmasının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, bunu "aldatma ve varılacak muhtemel anlaşmaya uyulmayacağının tehlikeli bir işareti" olarak niteledi.

        Pezeşkiyan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu tür eylemlerin devamı, müzakereleri anlamsız kılacaktır. Parmaklarımız tetikte kalmaya devam ediyor. İran, Lübnanlı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacaktır."

        İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

        İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

