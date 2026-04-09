İbrahim Tatlıses ameliyat olacak
Hastanede tedavi gören İbrahim Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı öğrenildi
Giriş: 09.04.2026 - 13:12
İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından yakalandığı ağır bir enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.
Tedavisi devam eden İbrahim Tatlıses'in cumartesi günü safra kesesi ameliyatı olacağı belirtildi. Operasyon öncesinde enfeksiyonun kontrol altına alınması için tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
