        Selin Türkmen avukat oldu

        Selin Türkmen avukat oldu

        Ünlü oyuncu Selin Türkmen, İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı'nı aldı

        Giriş: 09.04.2026 - 19:51 Güncelleme:
        Ünlü oyuncu avukat oldu

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Çimen' karakterine hayat veren oyuncu Selin Türkmen, oyunculuğunun yanı sıra yeni bir ünvan daha kazandı.

        Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Türkmen, stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu'ndan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ruhsatı’nı alarak avukat oldu.

        "BÜYÜK BİR SORUMLULUĞA TEKABÜL EDİYOR"

        Törende duygularını dile getiren Türkmen, yaşadığı heyecanı şu sözlerle paylaştı: Çok heyecanlıyım. Bugün yanımda olamasalar da desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili aileme teşekkür ediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan sevgili arkadaşlarıma ve aynı zamanda meslek hayatımda bana çok yardımcı olan sevgili meslektaşım ve arkadaşım Emrah Karatay'a teşekkürlerimi borç bilirim. Bugün çıktığımız yolculuk aslında bireysel bir başarı olmaktan ziyade, topluma karşı üstlendiğimiz büyük bir sorumluluğa tekabül ediyor. Umuyorum bütün meslektaşlarımın meslek hayatları güzel geçer. Herkese hayırlı olsun, teşekkür ederim.

        26 yaşındaki ünlü oyuncu, cübbesini giyip avukatlığa adım attığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Bu başarı sonrası Türkmen'e, arkadaşlarından ve sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

