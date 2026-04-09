ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Trump, NBC News'e açıklamalarda bulundu.

İran'ın özel görüşmelerde farklı kamuoyu önünde farklı açıklamalar yaptığını ifade eden Trump, "Çok daha makuller." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "Kabul etmeleri gereken bütün şeyleri kabul ediyorlar. Unutmayın, yenildiler. Orduları yok." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Trump, "Bibi (Binyamin Netanyahu) ile konuştum. Olayı sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin olmalıyız." diye konuştu.