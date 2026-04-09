        Haberler Dünya ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim | Dış Haberler

        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile gerçekleştirilecek müzakereler sonucu bir anlaşmaya varma konusunda iyimser olduğunu ifade ederken, "Anlaşma yapmazlarsa acı verici olacak." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 21:46 Güncelleme:
        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma konusunda iyimser olduğunu söyledi.

        Trump, NBC News'e açıklamalarda bulundu.

        İran'ın özel görüşmelerde farklı kamuoyu önünde farklı açıklamalar yaptığını ifade eden Trump, "Çok daha makuller." ifadesini kullandı.

        ABD Başkanı, "Kabul etmeleri gereken bütün şeyleri kabul ediyorlar. Unutmayın, yenildiler. Orduları yok." dedi.

        İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına değinen Trump, "Bibi (Binyamin Netanyahu) ile konuştum. Olayı sakinleştirecek. Bence biraz daha sakin olmalıyız." diye konuştu.

