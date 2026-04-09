Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı | Son dakika haberleri

        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı

        İstanbul Zeytinburnu'nda bir yıl önce boşandığı eski eşinin evine giden şahıs, kızını ve eski eşini silahla vurdu. Olayda kadın ağır yaralanırken, kız ise hayatını kaybetti

        Giriş: 09.04.2026 - 23:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı

        İstanbul Zeytinburnu’nda iddialara göre Ankara’dan gelen Ercan Ş. (53), 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. (39)'nin evine barışmak için gitti. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşi Türkan B. ve kızı Ceylinaz Ş. (19)'yi silahla vurdu. Olayda Ceylinaz Ş. hayatını kaybederken, Türkan B. ise ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan babanın yakalanma çalışmaları sürüyor.

        Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Ercan Ş., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine gelen Ercan Ş. ile Türkan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşine ve olay sırasında evde bulunan kızı Ceylinaz Ş.'ye ateş etti.

        KIZINI ÖLDÜREN BABA KAÇTI

        Saldırının ardından şüpheli Ercan Ş. kaçarken, bu sırada evde bulunan Türkan B.'nin kardeşi Güney B., ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        ADLI TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

        Babası tarafından öldürülen Ceylinaz Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kızını öldürüp eski eşini yaralayan şüpheli Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İranlılar Hamaney için meydanlarda

        İranlılar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için meydanlara çıktı. Hamaney'in ölümünün 40. gününde düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. (AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
        ABD Başkanı: Anlaşma konusunda iyimserim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!