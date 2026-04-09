Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı

İstanbul Zeytinburnu’nda iddialara göre Ankara’dan gelen Ercan Ş. (53), 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. (39)'nin evine barışmak için gitti. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşi Türkan B. ve kızı Ceylinaz Ş. (19)'yi silahla vurdu. Olayda Ceylinaz Ş. hayatını kaybederken, Türkan B. ise ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan babanın yakalanma çalışmaları sürüyor.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Sümer Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Ercan Ş., 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan B. ile barışmak için üç gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin evine gelen Ercan Ş. ile Türkan B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine silahını çıkaran Ercan Ş., eski eşine ve olay sırasında evde bulunan kızı Ceylinaz Ş.'ye ateş etti.

KIZINI ÖLDÜREN BABA KAÇTI

Saldırının ardından şüpheli Ercan Ş. kaçarken, bu sırada evde bulunan Türkan B.'nin kardeşi Güney B., ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda Ceylinaz Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Türkan B. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADLI TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Babası tarafından öldürülen Ceylinaz Ş.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kızını öldürüp eski eşini yaralayan şüpheli Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.