Suudi Arabistan'da bazı enerji tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle operasyonların kısmen durdurulduğu, Doğu-Batı petrol boru hattındaki bir pompa istasyonunun hasar görmesi sonucu günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akışında kayıp yaşandığı bildirildi.

Petrol, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle üretim kapasitesinin azaldığını açıklamasının ardından yükselişini sürdürüyor.

Brent petrol, dalgalı işlemlerde perşembe günü yüzde 1,2 yükseldikten sonra 97 dolar seviyesinde sınırlı yükselişini sürdürüyor.

GÖZELER PAKİSTAN'DAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE

Gözler şimdi, Cumartesi günü İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler için ABD heyetine JD Vance’in başkanlık etmesinin beklendiği Pakistan'ın başkenti İslamabad’a çevrildi. Görüşmelerin kilit başlıklarından biri, Şubat sonundan bu yana neredeyse kapanma noktasına gelen ve küresel petrol ile sıvılaştırılmış doğalgaz akışının beşte birini aksatarak ciddi bir arz şokuna yol açan Hürmüz Boğazı olacak.

Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından 8 Nisan Çarşamba günü başlangıçta yüzde 15 düşüşle varil başına 92 doların biraz altına gerilemiş, ancak günün ilerleyen saatlerinde fiyatlar hafifçe yükselmişti.

Petrol fiyatları, 28 Şubat'ta savaş başlamadan önceki seviyelerinden hâlâ çok daha yüksek.

O dönemde petrol yaklaşık 70 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili