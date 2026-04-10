Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.689,00 %1,12
        DOLAR 44,6413 %0,07
        EURO 52,2183 %0,08
        GRAM ALTIN 6.756,47 %0,00
        FAİZ 40,16 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 105,94 %-0,14
        BITCOIN 71.892,00 %-0,74
        GBP/TRY 59,9373 %0,02
        EUR/USD 1,1694 %-0,04
        BRENT 96,29 %0,39
        ÇEYREK ALTIN 11.046,83 %0,00
        Haberler Ekonomi Enerji Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırı oldu: Brent petrol yükselişini sürdürdü - Enerji Haberleri

        Petrol, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle yükselişini sürdürüyor

        Suudi Arabistan'da saldırılar günlük 700 bin varil petrol kaybına yol açtı. Brent petrol, yaşanan bu saldırılar nedeniyle üretim kapasitesinin azaldığını açıklamasının ardından yükselişini sürdürerek 97 dolardan işlem görüyor. Gözler şimdi, Cumartesi günü İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler için ABD heyetine JD Vance'in başkanlık etmesinin beklendiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'a çevrildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 07:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor

        Suudi Arabistan'da bazı enerji tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle operasyonların kısmen durdurulduğu, Doğu-Batı petrol boru hattındaki bir pompa istasyonunun hasar görmesi sonucu günlük yaklaşık 700 bin varil petrol akışında kayıp yaşandığı bildirildi.

        Petrol, Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle üretim kapasitesinin azaldığını açıklamasının ardından yükselişini sürdürüyor.

        Brent petrol, dalgalı işlemlerde perşembe günü yüzde 1,2 yükseldikten sonra 97 dolar seviyesinde sınırlı yükselişini sürdürüyor.

        GÖZELER PAKİSTAN'DAKİ KRİTİK GÖRÜŞMEDE

        Gözler şimdi, Cumartesi günü İranlı yetkililerle yapılacak görüşmeler için ABD heyetine JD Vance’in başkanlık etmesinin beklendiği Pakistan'ın başkenti İslamabad’a çevrildi. Görüşmelerin kilit başlıklarından biri, Şubat sonundan bu yana neredeyse kapanma noktasına gelen ve küresel petrol ile sıvılaştırılmış doğalgaz akışının beşte birini aksatarak ciddi bir arz şokuna yol açan Hürmüz Boğazı olacak.

        REKLAM

        Brent petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından 8 Nisan Çarşamba günü başlangıçta yüzde 15 düşüşle varil başına 92 doların biraz altına gerilemiş, ancak günün ilerleyen saatlerinde fiyatlar hafifçe yükselmişti.

        Petrol fiyatları, 28 Şubat'ta savaş başlamadan önceki seviyelerinden hâlâ çok daha yüksek.

        O dönemde petrol yaklaşık 70 dolar seviyesinde işlem görüyordu.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        ÖNERİLEN VİDEO

        12 ilde 14 organize suç örgütüne operasyon 83 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı: 12 ilde 14 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 4 milyar 119 milyon TL hesap hareketi bulunan 83 şüpheli yakalandı, 49'u tutuklandı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Vance'in kritik sınavı
        Vance'in kritik sınavı
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        Mücteba Hamaney: İran büyük güç olmanın şafağında
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleniyor
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Kızını öldürdü, eski eşini yaraladı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Fenerbahçe'den Asensio açıklaması!
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!