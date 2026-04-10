Beşiktaş'ta İsrail Başkonsolosluğu önünde silahlı çatışma!

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma çıktı. 2 polis memuru yaralandı. 3 saldırgan etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan 1'inin ölü 2'sinin de yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir." açıklamasında bulundu.