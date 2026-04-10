        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 'Sıfır yer çekimi' sonu oldu Lunaparkta ölüm kamerada | Edirne haberleri | Son dakika haberleri

        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!

        Edirne'de, 29 yaşındaki Sedat Çoktaş'ın, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirdiği olayın, cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 07:33 Güncelleme:
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        Edirne'de acı olay, önceki akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi.

        'SIFIR YER ÇEKİMİ'NDEN FIRLAYIP DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre Sedat Çoktaş (29), lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı. Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, Çoktaş’ın eğlence aletinden fırladığı anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Çoktaş’ın, hızla dönen aletten fırladıktan sonra kafasını direğe çarparak yere düştüğü anlar yer aldı.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

