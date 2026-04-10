'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
Edirne'de, 29 yaşındaki Sedat Çoktaş'ın, lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirdiği olayın, cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi
Edirne'de acı olay, önceki akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi.
'SIFIR YER ÇEKİMİ'NDEN FIRLAYIP DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre Sedat Çoktaş (29), lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı. Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, Çoktaş’ın eğlence aletinden fırladığı anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Çoktaş’ın, hızla dönen aletten fırladıktan sonra kafasını direğe çarparak yere düştüğü anlar yer aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.