Adana'da iddiaya göre, 13 Mart günü gece saatlerinde kentteki bir kebapçıya silahlı saldırı düzenlendi.

KEBAPÇIYA HARAÇ KURŞUNU

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu tüfeklerle düzenlenen saldırının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

TETİKÇİLER AZMETTİRENİ İTİRAF ETTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen ve isimleri öğrenilemeyen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında saldırıyı, iş yeri sahibinin kendisinden istenen haracı ödememesi üzerine gerçekleştirdiklerini, kendilerini ise Mehmet Bülün'ün (32) yönlendirdiğini itiraf etti.

AZMETTİREN ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA

Bunun üzerine polis ekipleri, azmettirici olduğu değerlendirilen Mehmet Bülün'ün yakalanması için çalışma başlattı. Yakalanan iki tetikçi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİ CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Soruşturma sürerken, 21 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde bir cinayet ihbarı alan ekipler, adrese gittiklerinde Mehmet Bülün'ün, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

ÇETE HESAPLAŞMASI ÜZERİNDE DURULUYOR

Bülün'ün öldürülmesine ilişkin olayın çete işi hesaplaşamadan dolayı işlendiğini değerlendiren polis, soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.