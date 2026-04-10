Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz takımını sırtladı!
Geride kalan iki sezonda birçok bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz, Osimhen'in yokluğunda 9 numarada oynayıp Icardi'den formayı aldı.
Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifi reddettikten sonra moral olarak düşse de “beyaz bir sayfa” açan Barış, Galatasaray’ın golcüsü oldu.
Trabzonspor yenilgisinin ardından Göztepe deplasmanında ağrılarına rağmen sahaya çıkan milli oyuncu, performansıyla kaptanlık pazubendini de hak etti.
Icardi’nin formsuzluğu ve Osimhen’in yokluğunda forvet hattını sırtlayan Barış, maç sonunda Icardi’ye övgülerde bulundu.
Geçmişte sağ bek ve sol bekte de oynayan Barış, bu sezon daha çok ön bölgede görev aldı. Sol kanatta 2 gol 5 asist, sağ kanatta ise 3 gol 4 asist üretti.
Osimhen’in yokluğunda ileri uçta görev yapan milli futbolcu, bu maçlarda 6 gol 4 asistle öne çıktı.
Sadece golleriyle değil, oyun bağlantısıyla da katkı sağlayan Barış Alper Yılmaz, Vincenzo Montella ve A Milli Takım teknik heyetinin de yüzünü güldürdü.