        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz takımını sırtladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz takımını sırtladı!

        Geride kalan iki sezonda birçok bölgede görev yapan Barış Alper Yılmaz, Osimhen'in yokluğunda 9 numarada oynayıp Icardi'den formayı aldı.

        Giriş: 10.04.2026 - 09:27 Güncelleme:
        1

        Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifi reddettikten sonra moral olarak düşse de “beyaz bir sayfa” açan Barış, Galatasaray’ın golcüsü oldu.

        2

        Trabzonspor yenilgisinin ardından Göztepe deplasmanında ağrılarına rağmen sahaya çıkan milli oyuncu, performansıyla kaptanlık pazubendini de hak etti.

        3

        Icardi’nin formsuzluğu ve Osimhen’in yokluğunda forvet hattını sırtlayan Barış, maç sonunda Icardi’ye övgülerde bulundu.

        4

        Geçmişte sağ bek ve sol bekte de oynayan Barış, bu sezon daha çok ön bölgede görev aldı. Sol kanatta 2 gol 5 asist, sağ kanatta ise 3 gol 4 asist üretti.

        5

        Osimhen’in yokluğunda ileri uçta görev yapan milli futbolcu, bu maçlarda 6 gol 4 asistle öne çıktı.

        6

        Sadece golleriyle değil, oyun bağlantısıyla da katkı sağlayan Barış Alper Yılmaz, Vincenzo Montella ve A Milli Takım teknik heyetinin de yüzünü güldürdü.

        7
