Yoğun bakımdaki İbrahim Tatlıses ateş püskürdü
İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Ünlü sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'in ziyareti sonrasında aralarındaki buzların eridiğine yönelik çıkan haberlere, "Ahmet'i sevmiyorum, hakkımı da helal etmiyorum" şeklinde yanıt verdi
Yurt dışı konserleri sonrası İstanbul'daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tedbir amaçlı yoğun bakımda devam eden Tatlıses'in önümüzdeki günlerde safra kesesi ameliyatı olacağı belirtildi.
İbrahim Tatlıses’i, kavgalı olduğu kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastanede ziyaret etti. Ahmet Tatlıses, hakkındaki uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçeye rağmen babasının yanına gitti.
Ünlü sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'in hastaneye ziyareti sonrasında aralarındaki buzların eridiğine yönelik çıkan haberlere tepki gösterdi.
Tatlıses, "Yoğun bakımdayım ama süperim. O Ahmet denen oğlum var ya... Ahmet yatsın kalksın Tuğçe'ye (Asistanı) dua etsin. Melek Zübeyde ile Tuğçe’ye dua etsin Dilan ve Ahmet... Yoksa onları odaya almazdım" dedi.
'Gel Konuşalım' programına ses kaydı gönderen sanatçı, "Ahmet’i sevmiyorum, sevmeyeceğim, affetmeyeceğim. Hakkımı helal etmiyorum. Benim düşman olduğum insanlarla dost oluyor, gitsinler dostluklarını perçinlesinler" şeklinde konuştu.
Tatlıses ayrıca, "Melek ile İdo'ya bir ton laf söylüyorlar. Onların seviyesinde değil ki Melek. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermezler, konuşmazlar. Ahlaklı çünkü" diyerek, tepkisini gösterdi.
Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Tatlıses, "Vücudumda herhangi bir şey yok. Safra kesemden dolayı buradayım. Sevenlerime lütfen iyi olduğumu söyleyin" dedi.
OĞLU VE KIZIYLA NELER YAŞADI?
Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığıyla ilgili şüpheleri olduğunu belirterek vesayet davası açmıştı. İbrahim Tatlıses ayrıca oğlunun kendisinden habersiz Manisa’daki 5 evini de sattığını iddia etti. Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş; mahkeme, Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı vererek elektronik kelepçe takılmasına hükmetmişti.
İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasındaki son kriz ise Bodrum'da yaşandı. Kahvaltı sırasında Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’e televizyon kumandası fırlattı. Olayın ardından fırlatılan kumandanın 'silah sayılması' kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Süreç ise halen devam ediyor.
İBRAHİM TATLISES'İN ÇOCUKLARI
Daha önce, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım!" diyen İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.
Tatlıses'in, Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.
Ünlü türkücünün, Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.
Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıktı ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etti.
Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden de Elif Ada adında bir kızı oldu.