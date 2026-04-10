Rum polisi kaçırmıştı... Kıbrıs Türk'ü Reşat Ahmet 62 yıl sonra defnedildi!
Kıbrıs Rum kesiminde, Rum polisi tarafından Larnaka kentinde taksicilik yaparken 1964 yılında kaçırılan ve bir daha haber alınamayan Kıbrıslı Türk Reşat Ahmet'in kalıntıları, 62 yıl sonra bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri törenle toprağa verildi
Kıbrıs Rum kesiminin Larnaka kentinde taksicilik yaparken o zaman 50 yaşında olan Reşat Ahmet, köyüne iki Türk'ü götürürken Rum polislerince 12 Mayıs 1964'te kaçırılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı..png
RUMLAR BİR AÇIKLAMA YAPMAMIŞTI
AA'daki habere göre Reşat Ahmet'in araç kayıtları belgelerden silinmiş ve dönemin Rum yetkililerince herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
62 YIL SONRA TÖREN DÜZENLENDİ
62 yıl sonra Reşat Ahmet'in bulunan kalıntılarını defnetmek için Lefkoşa Kabristanlığı'ndaki Ortaköy Şehitliği'nde askeri tören düzenlendi.
CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN DA KATILDI
Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral İlker Görgülü ile askeri erkan, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Ahmet’in yakınları ile vatandaşlar katıldı.
"BARIŞ DÖNEMİNDE DEVLET TERÖRÜ"
Şehidin yakını Ünsal Özbilenler, törende yaptığı konuşmada, 62 yıl bekledikten sonra Reşat Ahmet için askeri tören yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ahmet'in barış ortamında Rum polis ve askerlerince kaçırıldığını belirten Özbilenler, yakınlarına yönelik cinayetin bir savaş suçu, aynı zamanda Rumlar tarafından işlenmiş bir devlet terörü olduğunu ifade etti.
ORTAKÖY ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLDİ
Türk bayrağına sarılı kalıntılar, Lefkoşa Kabristanlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Şehitliği’ne götürüldü. Tören mangasının saygı atışı yapmasının ardından şehidin kalıntıları dualarla toprağa verildi.