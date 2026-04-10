        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Cinayetle biten yasak aşk davasında 2 kadına ağır ceza | Burdur haberleri | Son dakika haberleri

        Cinayetle biten yasak aşk davasında 2 kadına ağır ceza!

        Burdur'da, 35 yaşındaki Özge Bedir'in, eşinin sevgilisinin kız arkadaşı tarafından bıçakla öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Cinayetten yargılanan 22 yaşındaki Tülay Alan'a, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından 8 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, 25 yaşındaki Seray Öztürk'e ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!

        Burdur'da olay, merkez Bağlar Mahallesi'nde, 10 Haziran 2025 tarihinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

        Adnan B. ve öldürülen 2 çocuk annesi eşi Özge Bedir.
        Tülay Alan (22), arkadaşı Seray Öztürk (25) ile daha önce gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen Adnan B.'nin (35) evinin bulunduğu siteye gitti.

        Tülay Alan, Özge Bedir'i boğazından bıçaklayıp öldürdü.
        BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

        İHA ve DHA'daki habere göre Seray Öztürk site önünde beklerken, Tülay Alan binaya girerek Adnan B.'nin eşi Özge Bedir (35) ile görüşmek istedi. Kapıda yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Tülay Alan, çıkan arbedede Bedir'i boğazından ve karnından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

        Seray Öztürk, Adnan B. ile 3 yıllık ilişkisi olduğunu söyledi.
        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Bir süre sonra Seray Öztürk'ün ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açtıklarında Özge Bedir'i evin koridorunda kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Adnan B. için beraat kararı verildi.
        SAVCI 'AĞIR MÜEBBET HAPİS' İSTEDİ

        Bedir'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2 çocuk annesi Özge Bedir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Tülay Alan'ın "tasarlayarak kasten öldürme", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" suçlarından yargılanması talep edildi. Savcılık, bu suçlar çerçevesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

        Sanık Seray Öztürk hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, maktul Özge Bedir'in eşi Adnan B.'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

        "OLAY ANINDA KENDİMİ SAVUNDUM"

        Burdur 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar Tülay Alan, Seray Öztürk, tutuksuz yargılanan Adnan B. ile Özge Bedir'in ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti tarafından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Tülay Alan, "Olay anında ben kendimi savundum" dedi.

        Seray Öztürk, "Yapmadığım bir suç için ceza almak istemiyorum" diyerek kendisini savunurken, Adnan B. ise "Benim olaydan hiçbir şekilde haberim yok" diyerek beraatını talep etti.

        "2 YIL ÖNCE EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

        Seray Öztürk ifadesinde, Adnan Bedir ile 3 yıldır gönül ilişkisi yaşadıklarını, evli olduğunu 2 yıl önce öğrendiğini söyledi.

        Öztürk'ün arkadaşı Tülay Alan da ifadesinde, "Adnan, eşinin evde yalnız olduğunu bize söyledi. Biz de Özge ile konuşmaya gittik. Özge, Seray'ı tanıdığı için Seray konuşmayı benim yapmamı istedi. Eve girdikten sonra kapının kilitlenme sesini duydum. Özge elinde bıçakla bana saldırıp, ellerimi kesti, ben de karşılık verdim" dedi.

        İKİSİNE DE 'AĞIR MÜEBBET' HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Tülay Alan'a "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz taşıma ve kullanma" gibi suçlardan toplam 8 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Seray Öztürk'e "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, tutuksuz yargılanan Adnan B.'nin beraatına karar verildi.

        "KIZIM ÖLDÜĞÜYLE KALDI"

        Dava sonrasında Özge Bedir'in acılı ailesi sinirlerine hakim olamadı. Gözyaşlarına boğulan Şefika Bedir, duruşma salonunda sanıklara saldırmaya çalıştı. Baba Mehmet Bedir ise adliyenin önünde, "Karar karar değil ki, benim kızım öldüğüyle kaldı" diyerek karara tepki gösterdi.

