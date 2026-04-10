Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin kaptanı Milan Skriniar'a hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı! | Son dakika haberleri

        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!

        İstanbul'da Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar, hırsızlık şokuyla sarsıldı. Beykoz'daki lüks sitede bulunan evinden 40 bin dolar çalınan yıldız futbolcu, durumu fark eder etmez polise giderek şikayetçi oldu. Yaklaşık 1 milyon 790 bin liranın kaybolduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 10.04.2026 - 15:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olay, İstanbul Beykoz’da bulunan güvenlikli bir sitede meydana geldi. Milan Skriniar’ın evinde bulunan 40 bin dolar, henüz belirlenemeyen bir zamanda ortadan kayboldu. Paranın eksildiğini fark eden Slovak futbolcu, zaman kaybetmeden emniyete başvurdu.

        NAKLİYECİ AYRINTISI

        Olayın ardından başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre son günlerde Skriniar’ın evine nakliyecilerin giriş çıkış yaptığı öğrenildi. Polis ekipleri, eve giren çıkan kişileri mercek altına alırken, hırsızlığın bu süreçte gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

        Polis ekipleri, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Özellikle son günlerde siteye giriş yapan araçlar ve kişiler tek tek analiz ediliyor. Şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

        PARANIN İZİ SÜRÜLÜYOR

        Yaklaşık 1 milyon 790 bin liraya denk gelen 40 bin doların izini süren ekipler, olayın içeriden bağlantılı olup olmadığını da araştırıyor. Hırsızlığın ne zaman gerçekleştiği ve kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz netlik kazanmadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Fenerbahçeli yıldız futbolcunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, polis ekiplerinin kısa sürede şüpheli ya da şüphelilere ulaşması bekleniyor.

        Fotoğraf: AA

