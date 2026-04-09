        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika Adana haberleri: Bahar Aksüt cinayetinde flaş gelişm! Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı! | Son dakika haberleri

        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!

        Adana'da gölette cansız bedeni bulunan Bahar Aksüt cinayetinde flaş bir gelişme yaşandı. Tufanbeyli ilçesinde yaşanan vahşette, barajda 8 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 7 aylık hamile 24 yaşındaki Bahar Aksüt'ü, Mustafa Arıkan adlı muhtarın öldürdüğü ortaya çıktı. Caninin buzu kırıp genç kadının cansız bedenini suya attığı kaydedildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Hamile sevgilisini öldürdü! Barajın buzunu kırıp içerisine attı!

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Kürebeli Barajı'nda ölü bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı.

        İHA'nın haberine göre 7 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadının, pavyonu işleten mahalle muhtarı tarafından bebeği aldırmadığı için bıçaklanarak öldürüldüğü, daha sonra barajın buzunu kırıp içine atıldığı belirlendi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Edinilen bilgiye göre, barajda fotoğraf çektirmeye giden vatandaşların ihbarı üzerine bulunan kadın cesedinin, Tufanbeyli'de garson olarak çalışan Bahar Aksüt'e ait olduğu tespit edilmişti. Yapılan incelemede genç kadının 8 yerinden bıçaklandıktan sonra baraja atıldığı belirlenmişti.

        Olayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetin şüphelisinin Yeni Cami Mahallesi Muhtarı, evli ve 2 engelli çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Arıkan olduğunu ortaya çıkardı. İddiaya göre Arıkan ile Aksüt arasında gönül ilişkisi bulunduğu, bu ilişkiden hamile kalan genç kadının 7 aylık olduğu öğrenildi. Durumu öğrenen muhtarın ailesinin bebeği istemediği, Arıkan'ın da Aksüt'e bebeği aldırması için baskı yaptığı öne sürüldü.

        8 YERİNDEN BIÇAKLADI

        Cinayetin, 22 Şubat günü gece işlendiği belirlendi. İddiaya göre Arıkan, arkadaşı Vural Ö. ile birlikte Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine giderek Bahar Aksüt ve arkadaşı Kader K.'yi (25) alıp Tufanbeyli'ye getirdi. Daha sonra Kader K. ve Vural Ö. (37) evde kalırken muhtar Bahar Aksüt'ü alarak Kürebeli Yaylası'ndaki baraj kenarına götürdü. Burada genç kadına bebeği aldırmasını isteyen Arıkan, olumsuz yanıt alınca sinirlenerek 7 aylık hamile Aksüt'ü, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

        BUZU KIRIP BARAJA ATTI

        Muhtar, genç kadını öldürdükten sonra cesedin bulunmaması için baraja atmayı denedi. Ancak baraj soğuktan dolayı buz tuttuğu için atamadı. Bunun üzerine araçtan balyoz alarak buzu kırıp genç kadını baraja attı. Daha sonra da Kader K. ve Vural Ö.'nün olduğu eve geldi. Bir süre sonra muhtar cesedin dışarı çıkacağını düşünerek Vural Ö. ve Kader K.'yi alıp olay yerine gitti. Muhtar cesedi attığı yere bakıp genç kadının yüzeye çıkmadığını görünce tekrar Tufanbeyli'ye döndü.

        TUTUKLANDI

        Cinayete tanık olan Kader K.'yi de öldürmek isteyen zanlının, genç kadının yalvarması üzerine bundan vazgeçtiği ileri sürüldü. Cesedin bulunmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, muhtar Mustafa Arıkan ile birlikte olayla bağlantılı çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Arıkan'ın sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, olayı Vural Ö. ile Kader K.'nin de bildiğini söylediği öğrenildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen muhtar Mustafa Arıkan "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli "yardım ve yataklık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

        Şüphelilerin olay öncesi keşif görüntüleri ortaya çıktı

        (DHA)- Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada şüphelilerin saldırıdan önce olay yerinde keşif yaptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'a saldırı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Brent petrol tekrar yükseldi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Okan Buruk, Osimhen'in döneceği tarihi açıkladı!
        Döstädning: Ölüm temizliği
        Çalışmaları görüntüye alıyordu... Şantiye şefinin trajik sonu!
        Hatalı plakalar ücretsiz değiştirilecek
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Bölgesel istikrar için adres
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        İşçi aleyhine tek yanlı ceza geçersiz