Cesedi gölette bulunmuştu... Bir hafta önce 8 bıçak darbesi!
Adana'da, Kürebeli Göleti'nde cesedi bulunan 24 yaşındaki Bahar Aksüt'ün, 1 çocuk annesi olduğu, Tufanbeyli ilçesindeki bir birahanede garson olarak çalıştığı belirtildi. Yaklaşık bir hafta önce öldürüldüğü değerlendirilen Aksüt'ün vücudunda 8 bıçak darbesi tespit edildi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası’nda dün hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi.
VÜCUDUNDA BIÇAK YARASI BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, 30’lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi.
CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
9 GÜNDÜR HABER YOKTU
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e (24) ait olduğu tespit edildi.
BİR ÇOCUK ANNESİYDİ
Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.
BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside vücudunda 8 bıçak yarası saptanan Aksüt’ün, bir hafta önce öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Aksüt’ün cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.