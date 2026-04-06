Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Kürebeli Yaylası’nda dün hayvan otlatan çobanlar, gölette bir kadının hareketsiz yattığını görünce jandarmaya haber verdi.

VÜCUDUNDA BIÇAK YARASI BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, 30’lu yaşlardaki kadının vücudunda bıçak yaraları bulunduğu belirlendi.

CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

9 GÜNDÜR HABER YOKTU

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, cesedin 9 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Bahar Aksüt'e (24) ait olduğu tespit edildi.

BİR ÇOCUK ANNESİYDİ

Erzincan'dan, Tufanbeyli'ye geldiği belirtilen Aksüt'ün ilçede bir birahanede garson olarak çalıştığı ve 1 çocuk annesi olduğu bildirildi.

BİR HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside vücudunda 8 bıçak yarası saptanan Aksüt’ün, bir hafta önce öldürüldüğü üzerinde duruluyor. Aksüt’ün cesedi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.