        Haberler Magazin Erkan Kolçak Köstendil'den, Yılmaz Güney açıklaması

        Yılmaz Güney'in hayat hikâyesini beyazperdeye aktaracak olan filmin hazırlıkları devam ediyor. Güney'i canlandırması için teklif götürülen Erkan Kolçak Köstendil, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

        Giriş: 09.04.2026 - 16:02
        Fatoş Güney'in "Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun" romanından yola çıkılarak çekilecek olan Yılmaz Güney filmi için Erkan Kolçak Köstendil'e teklif götürülmüştü. Önceki akşam görüntülenen Köstendil, rolünü değerlendirdiğini söyledi.

        Ünlü oyuncu, "Bana bir teklif edilmesi gibi bir durum söz konusu. Hâlâ tartışılmaya devam eden bir isim. Yılmaz Güney’i biz Tarık Akan’dan dinledik, Tuncel Kurtiz’den dinledik. Bu sefer de bir kadının gözünden, kendi karısının gözünden... Fatoş Güney’in bir romanı var. Filme çekilmesi söz konusu… Bazılarının gözünde şeytan, bazılarının gözünde melek… Belki de hem melek, hem de şeytan, insan… Bu da bir oyuncuyu kaşıyan bir şey Yılmaz Güney’i oynamak… Ne o davranışları büyük bir sanatçı olduğunu değiştirir, ne de büyük bir sanatçısı olması o davranışların yanlış olduğu gerçeğini değiştirir. Ama oyuncuyu da heyecanlandıran şey gerçekten bir insanı oynamaktır, hatalarıyla yanlışlarıyla… Ama dediğim gibi evet bir teklif geldi ama kesinleşmiş bir şey yok" dedi.

        YILMAZ GÜNEY'İN, SEFA MUTLU'YU ÖLDÜRMESİ

        Yılmaz Güney, Çukurova'daki pamuk işçilerini anlatacağı toplumsal türdeki diğer filmi 'Endişe'nin çekimlerini doğum yeri Adana'da gerçekleştirecekti. 13 Eylül 1974'te Güney, filmin çekimlerinin ilk günü akşamı ekibiyle Yumurtalık ilçesindeki bir gazinoya gitti. Yanında eşi Fatoş Güney, dönemin Adana Belediye Başkanı Ege Bagatur ve yönetmen meslektaşları Ali Özgentürk ile Şerif Gören de vardı.

        Yılmaz Güney, gazinoda tartışma yaşadığı Yumurtalık hâkimi Sefa Mutlu'yu silahla vurarak öldürdü. Yılmaz Güney, Yumurtalık hâkimi Sefa Mutlu'yu öldürdüğü için 1976 - 1981 arasında hapis yattığı Isparta Yarı Açık Cezaevi'nden firar ederek Yunanistan'ın Meis Adası'na kaçtı. Güney oradan da Paris'e geçti. Güney, 1984'te mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        İranlılar Hamaney için meydanlarda
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Zeytinlikte katledilen genç kız için karar!
        Kızıyla ilk kez dışarıda
        Termometre düşüyor... Birçok kente kar geliyor!
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Sözlü savaş kızıştı
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
