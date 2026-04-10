        Haberler Dünya Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz | Dış Haberler

        Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılacak müzakerelere dair açıklamada bulundu. Trump, "Gemilere en iyi mühimmat ve silahları yüklüyoruz. Eğer anlaşma olmazsa onları kullanacağız. Onları etkili bir şekilde kullanacağız." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.04.2026 - 19:19 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad'da gerçekleştirilecek müzakerelere dair New York Post'a konuştu.

        Trump, "Gemilere en iyi mühimmat ve silahları yüklüyoruz. Eğer anlaşma olmazsa onları kullanacağız. Onları etkili bir şekilde kullanacağız." diye konuştu.

        ABD Başkanı, "Karşımızda doğruyu söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlar var. Yüzümüze karşı tüm nükleer silahlardan arınacaklarını söylüyorlar. Sonra da basına "Hayır, (uranyum) zenginleştirmek istiyoruz" diyorlar." ifadelerini kullandı.

        Trump, daha sonra Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu:

        "İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyaya kısa süreli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmemiş gibi görünüyor. Bugün hayatta olmalarının tek nedeni müzakere etmeleri."

        MÜZAKERELERE JD VANCE DE KATILACAK

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'da yapılması planlanan ABD-İran müzakerelerinin olumlu geçmesini umduğunu belirtti.

        Vance, İslamabad yolculuğu için uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Müzakereyi sabırsızlıkla beklediklerini belirten Vance, "Bunun (müzakereler) olumlu olacağını düşünüyorum. İranlılar iyi niyetle hareket ederse, biz de açık el uzatmaya hazırız. İranlılar bizimle oyun oynamaya kalkarsa, müzakere heyeti o kadar anlayışlı olmaz." ifadelerini kullandı.

        Vance, olumlu bir müzakere süreci umduklarını da sözlerine ekledi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını belirtmişti.

        İranlılar Hamaney için meydanlarda

        İranlılar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırılarda öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için meydanlara çıktı. Hamaney'in ölümünün 40. gününde düzenlenen yürüyüşe yüz binlerce kişi katıldı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konum attı yakalandı
        Konum attı yakalandı
        Çağrı Bey Somali'de
        Çağrı Bey Somali'de
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Yaşlı kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Beşiktaş açıkladı: Dev sponsorluk anlaşması!
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası