Donald Trump: Gemilere en iyi silahları yüklüyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, İslamabad'da gerçekleştirilecek müzakerelere dair New York Post'a konuştu.

Trump, "Gemilere en iyi mühimmat ve silahları yüklüyoruz. Eğer anlaşma olmazsa onları kullanacağız. Onları etkili bir şekilde kullanacağız." diye konuştu.

ABD Başkanı, "Karşımızda doğruyu söyleyip söylemediklerini bilmediğimiz insanlar var. Yüzümüze karşı tüm nükleer silahlardan arınacaklarını söylüyorlar. Sonra da basına "Hayır, (uranyum) zenginleştirmek istiyoruz" diyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, daha sonra Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu:

"İranlılar, uluslararası su yollarını kullanarak dünyaya kısa süreli şantaj yapmaktan başka ellerinde hiçbir koz olmadığını fark etmemiş gibi görünüyor. Bugün hayatta olmalarının tek nedeni müzakere etmeleri."

MÜZAKERELERE JD VANCE DE KATILACAK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'da yapılması planlanan ABD-İran müzakerelerinin olumlu geçmesini umduğunu belirtti.

REKLAM

Vance, İslamabad yolculuğu için uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Müzakereyi sabırsızlıkla beklediklerini belirten Vance, "Bunun (müzakereler) olumlu olacağını düşünüyorum. İranlılar iyi niyetle hareket ederse, biz de açık el uzatmaya hazırız. İranlılar bizimle oyun oynamaya kalkarsa, müzakere heyeti o kadar anlayışlı olmaz." ifadelerini kullandı.

Vance, olumlu bir müzakere süreci umduklarını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran müzakerelerinin ilk turuna Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılacağını belirtmişti.