İtalya'dan Okan Buruk için flaş transfer iddiası!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan ve Süper Lig'de bitime 6 hafta kala 4 puan farkla lider konumda bulunan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi.
AL-ITTIHAD LİSTESİNE ALDI
İtalyan basınından Tutto Mercato Web'in haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, Okan Buruk'u listesine aldı.
Arabistan ekibinde Al-Ittihad'ın teknik direktörü Sergio Conceiçao ile yollarını ayırabileceği ve Türk teknik adamın adaylar arasında yer aldığı haberin detaylarında yer aldı.
LAZIO DA PUSUDA
Ayrıca İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da 52 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgilendiği ve Maurizio Sarri ile yol ayrımına gidilmesi halinde harekete geçebileceği kaydedildi.
Bu sezon Süper Lig'de 28 hafta geride kalırken; teknik direktör Okan Buruk 21 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 2.39 puan ortalaması tutturdu.